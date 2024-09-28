Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında pazar günü Adanaspor'a konuk olacak.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem İlker Yasin Avcı yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte geçen hafta Kocaelispor maçında kırmızı kart gören Durel Avounou, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ligde Çorum FK'nin 6, Adanaspor'un ise 5 puanı bulunuyor.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem İlker Yasin Avcı yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte geçen hafta Kocaelispor maçında kırmızı kart gören Durel Avounou, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ligde Çorum FK'nin 6, Adanaspor'un ise 5 puanı bulunuyor.