Çorum FK, deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında pazar günü Adanaspor'a konuk olacak.

Haber; AA
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Çorum FK, deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak
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28 Eylül 2024 14:01
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında pazar günü Adanaspor'a konuk olacak.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem İlker Yasin Avcı yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte geçen hafta Kocaelispor maçında kırmızı kart gören Durel Avounou, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligde Çorum FK'nin 6, Adanaspor'un ise 5 puanı bulunuyor.

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