Corendon Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un 2023-2024 sezonunda giyeceği maç formaları tanıtıldı.
Turuncu-yeşilli kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile yeni sezon formalarını taraftarın beğenisine sundu.
Videonun altında 2023-2024 sezonunda 3 farklı forma ile sahaya çıkılacağı belirtilerek, "Kulübümüzün 75. yılına özel tasarlanan 2023-2024 sezonu formalarımız." notu paylaşıldı.
Turuncu-yeşilli kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile yeni sezon formalarını taraftarın beğenisine sundu.
Videonun altında 2023-2024 sezonunda 3 farklı forma ile sahaya çıkılacağı belirtilerek, "Kulübümüzün 75. yılına özel tasarlanan 2023-2024 sezonu formalarımız." notu paylaşıldı.