Corendon Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı

Corendon Alanyaspor'un yeni sezonda giyeceği maç formaları tanıtıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Corendon Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı
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08 Ağustos 2023 18:20
Son güncelleme 08 Ağustos 2023 18:21
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un 2023-2024 sezonunda giyeceği maç formaları tanıtıldı.

Turuncu-yeşilli kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile yeni sezon formalarını taraftarın beğenisine sundu.

Videonun altında 2023-2024 sezonunda 3 farklı forma ile sahaya çıkılacağı belirtilerek, "Kulübümüzün 75. yılına özel tasarlanan 2023-2024 sezonu formalarımız." notu paylaşıldı.

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