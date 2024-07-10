Copa Amerika'da ilk finalist Arjantin

Arjantin, Copa Amerika yarı finalinde Kanada ile karşılaştı. Metlife Stadı'nda oynanan maçı Arjantin, rakibini Julian Alvarez ve Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım oldu.



MESSI, ALI DAEI'Yİ GEÇTİ



Lionel Messi, 51. dakikada attığı golle 109 gole ulaşarak Ali Daei ile arasındaki eşitliği bozdu ve uluslararası erkek golcüler listesinde ikinci sıraya yükseldi.



Uluslararası erkek golcüler listesinde Cristiano Ronaldo 130 gol ile zirvede yer alıyor.



Bununla birlikte Lionel Messi, tarihte milli takımla 7 final oynayan ilk futbolcu olacak.



Arjantin, 16. Copa Amerika şampiyonluğu için finalde 11 Temmuz Perşembe gecesi TSİ 03.00'da Uruguay ile Kolombiya yarı final mücadelesinin galibiyle oynayacak. Final 15 Temmuz'da gerçekleştirilecek.





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