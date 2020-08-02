Conte, Inter yönetiminden memnun değil!

Antonio Conte, Atalanta'yı 2-0 yendikleri maç sonrası Inter'den ayrılabileceğine dair sinyaller vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Conte, Inter yönetiminden memnun değil!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ağustos 2020 15:38
Serie A'nın son haftasında Atalanta'yı yenen ve ligi Juventus'un 1 puan gerisinde tamamlayan Inter'de kazan kaynıyor.

Inter teknik direktörü Antonio Conte, Atalanta maçı sonrası Inter yönetimine tavır aldığını gösteren açıklamalarda bulundu. Conte'nin bu açıklamalarının sebebinin Inter'in transfer politikası olduğu düşünülüyor.

"KULÜP BİZİ KORUMADI"

Conte yaptığı açıklamada; "Kişisel olarak zor bir yılı geride bıraktım. Oyuncularımın ve benim yaptığımızın işin değer gördüğünü düşünmüyorum. Hiçbirimiz kulüpten beklediğimiz korumayı göremedik." dedi.

Deneyimli teknik adam açıklamalarının devamında; "Her alanda gelişmek zorundayız. Büyük bir kulüp oyuncularını daha fazla korumalı. Başkan'la bir görüşme yapacağım ama kendisi şu an Çin'de" dedi.

Antonio Conte'nin Inter'den ayrılması düşük ihtimal görünüyor ancak İtalyan teknik adam tavrını sürdürmekte de ısrarcı olacak. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için