Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Connaughton: "Giannis, ikinci turdan seçilmiş bir rol oyuncusu gibi çalışıyor"

Milwaukee Bucks oyuncusu Pat Connaughton, takım arkadaşı ve NBA MVP'si Giannis Antetokounmpo'nun, ikinci turdan seçilmiş bir rol oyuncusu ve sadece takımda kalmak için değil, aynı zamanda lige ait olduğunu kanıtlamak için tonlarca iş yapması gereken biri gibi çalıştığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks oyuncusu Pat Connaughton, takım arkadaşı ve NBA MVP'si Giannis Antetokounmpo'nun, ikinci turdan seçilmiş bir rol oyuncusu ve sadece takımda kalmak için değil, aynı zamanda lige ait olduğunu kanıtlamak için tonlarca iş yapması gereken biri gibi çalıştığını söyledi.

Connaughton, JJ Reddick Podcast'de yer aldı ve Antetokounmpo'nun nasıl bir lider olduğunu konuştu. Greek Freak'in daha çok konuştuğunu belirten Connaughton, Bucks yıldızının en iyi yaptığı şeyin, takım arkadaşlarına örnek olması olduğunu belirtti.

27 yaşındaki oyuncu, spor salonunda gece geç saatlerde Antetokounmpo ile birbirlerini gördükleri anın hikayesini paylaştı. Connaughton, takımda kalmak istediği için çalışıyor olsa da, ligde halihazırda bir yıldız olan Antetokounmpo onunla çalıştığında, bunun onu çok şaşırttığını anlattı:

"Ne üzerinde çalışması gerektiğini anlıyordu, bu yüzden beraber şut attık ve aramızda ufak bir rekabet de döndü. Söylemeye çalıştığım şey, sanki ikinci turdan seçilmiş bir rol oyuncusu gibi çalıştığı. Ancak yeteneği şampiyonluk kalibresinde, MVP bir takım arkadaşının yeteneği. Bence biz daha iyiye gittikçe, Milwaukee Bucks kültürünü böyle oluşturmaya başladık."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal