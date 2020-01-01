Connaughton: "Giannis, ikinci turdan seçilmiş bir rol oyuncusu gibi çalışıyor"

Milwaukee Bucks oyuncusu Pat Connaughton, takım arkadaşı ve NBA MVP'si Giannis Antetokounmpo'nun, ikinci turdan seçilmiş bir rol oyuncusu ve sadece takımda kalmak için değil, aynı zamanda lige ait olduğunu kanıtlamak için tonlarca iş yapması gereken biri gibi çalıştığını söyledi.



Connaughton, JJ Reddick Podcast'de yer aldı ve Antetokounmpo'nun nasıl bir lider olduğunu konuştu. Greek Freak'in daha çok konuştuğunu belirten Connaughton, Bucks yıldızının en iyi yaptığı şeyin, takım arkadaşlarına örnek olması olduğunu belirtti.



27 yaşındaki oyuncu, spor salonunda gece geç saatlerde Antetokounmpo ile birbirlerini gördükleri anın hikayesini paylaştı. Connaughton, takımda kalmak istediği için çalışıyor olsa da, ligde halihazırda bir yıldız olan Antetokounmpo onunla çalıştığında, bunun onu çok şaşırttığını anlattı:



"Ne üzerinde çalışması gerektiğini anlıyordu, bu yüzden beraber şut attık ve aramızda ufak bir rekabet de döndü. Söylemeye çalıştığım şey, sanki ikinci turdan seçilmiş bir rol oyuncusu gibi çalıştığı. Ancak yeteneği şampiyonluk kalibresinde, MVP bir takım arkadaşının yeteneği. Bence biz daha iyiye gittikçe, Milwaukee Bucks kültürünü böyle oluşturmaya başladık."



