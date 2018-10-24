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Cocu'nun hedefinde Benzia ve Slimani var!

Gol sorununu bir türlü çözemeyen Phillip Cocu, Cezayirli yıldızlara sarıldı. 47 yaşındaki teknik adam, Anderlecht maçında ileride ikilide oynatmayı planladığı Slimani ve Benzia'dan daha fazla sorumluluk almalarını istedi.

Cocu'nun hedefinde Benzia ve Slimani var!
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24 Ekim 2018 10:38
Ne kadro değişimi, ne taktik denemeler... Phillip Cocu ne yaptıysa, gol yollarındaki soruna çare üretemedi. Sarı- Lacivertliler, ligde son 3 karşılaşmada da ağları sarsamadı.

Hollandalı teknik adam, sakatlıktan dönen Slimani ile son dönemde kulübeye mahkum olan Benzia'ya sarıldı.

Cocu, Cezayirli iki öğrencisiyle özel bir görüşme yapıp daha fazla sorumluluk almalarını istedi.

Hollandalı çalıştırıcı, Slimani'ye, "Kaliten tartışılmaz. Trnava karşısında 2 gol attın. Şimdi devamını getirme zamanı. Senin performansını biraz artırman, tüm takım üzerinde büyük etki yapacak" sözleriyle güven aşıladı.

"KALEYE YAKIN OL"

Benzia'dan ise daha fazla ceza sahasına girmesini isteyen 47 yaşındaki teknik adam, "Top almak için orta sahaya kadar gelme. Yeteneklerini, kaleye yakın bölgede sergilersen daha fazla tehdit yaratırsın" tavsiyesinde bulundu.

Phillip Cocu, iki Cezayirli'nin ileri uçtaki uyumuyla Anderlecht karşısında gol yollarındaki sıkıntıyı aşmayı umuyor.

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