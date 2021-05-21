Club Brugge Belçika Ligi şampiyonu oldu

Belçika Ligi'nde Club Brugge, Şampiyonluk Grubu'nun bitimine 1 maç kalan sezonu şampiyon tamamladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Club Brugge Belçika Ligi şampiyonu oldu
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21 Mayıs 2021 02:08
Belçika Ligi'nde şampiyon Club Brugge oldu.

34 haftalık normal sezonu lider tamamlayan Club Brugge, şampiyonluk grubundaki 5. maçında Anderlecht ile 3-3 berabere kaldı ve sezonun tamamlanmasına 1 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

Tarihinin 17. şampiyonluğunu yaşayan Club Brugge'ün futbolcuları karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.

Öte yandan sezonu Club Brugge'de kiralık geçiren Fenerbahçeli Nabil Dirar, Belçika Ligi ve Avrupa Ligi'nde 2'şer maç oynadı ve gol veya asist üretemedi.


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