LA Clippers'ın son takas tarihi öncesinde bir 'kısa-uzun forvet arası' veya 'yedek pivot' aradığı iddia edildi.



ESPN'den Zach Lowe, Batı Konferansı'ndaki en iyi şampiyonluk adayları arasında yer alan Clippers'ın, NBA'in son takas tarihi olan 8 Şubat'tan önce en az bir parça daha eklemek istediğini söyledi:



"Kaynaklara göre Clippers takas piyasasında son bir oyuncu arıyor; o da muhtemelen bir kısa-uzun forvet arası veya bir yedek pivot."



LA ekibi forvet rotasyonunda Kawhi Leonard ve Paul George'un yanı sıra Norman Powell gibi iyi bir yedek oyuncuya sahip olmasına rağmen, Amir Coffey ve Kobe Brown benzeri oyunculara kadroya derinlik katmayı düşünüyor.



