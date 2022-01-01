"Clippers, John Wall'la ilgilendi" iddiası!

LA Clippers'ın sezonun başlarında Houston Rockets point guardı John Wall'u kadrosuna katmakla ilgilendiği söylendi.



The Athletic'den Kelly Iko'ya göre, Rockets'ın birkaç takımdan Wall için takas yapma ihtimali konusunda telefonlar aldığı iddia edildi.



Sezonun başlarında, Clippers ekibinin 2022-23 sezonu için 47 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahip olan Wall'a gerçekten ilgi duyduğu, ancak son takas tarihine doğru hedefleri konusunda bazı kafa karışıklıkları olduğu bildirildi.



Los Angeles Lakers'ın Russell Westbrook ile Wall'u takas etmeye dair ilgisine, Rockets'ın Russ'ın yanı sıra 2027 ilk tur draft hakkını da talep ederek karşılık verdiği belirtilmişti.



