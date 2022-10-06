Clement: 'Trabzon'da işimiz çok zor olacak'

Monaco Teknik Direktörü Philippe Clement, Trabzonspor'u 3-1 yendikleri UEFA Avrupa Ligi grup maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Clement oyuna iyi başladıklarını belirterek, "Maçtan önce biz bunu çalıştık. 10. dakikada rakibimiz kırmızı kart gördü, ardından gol bulduk ama 80 dakika bir maç daha vardı. 80 dakikayı yönetmek zordu. 2 ve 3. golü de attık. Ben çok mutluyum. Trabzonspor'un golü şanstı, o golü beklemiyorduk. Oyuncu değişiklikleri yaptım, başka takımla oyuncularımla bu galibiyeti aldık." değerlendirmesinde bulundu.



Takımların gruptan çıkma şansını da değerlendiren Clement, "4 takım aynı seviyede, şansları da eşit. Herkes puan kazandı, puan kaybetti. Herkes için 3 maç var, final olacak. Haftaya Trabzon'a gideceğiz. Trabzonspor'un stadında bizi neler bekliyor siz düşünün. Taraftar çok sıcak olacak. Haftaya bizi ne bekliyor soru işareti." şeklinde konuştu.





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