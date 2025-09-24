Cizre Belediyespor'dan takviye!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, 25 yaşındaki orta oyuncu Emre Çevik'i transfer etti.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Akkuş Belediyespor'da oynayan Emre Çevik ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Akkuş Belediyespor'da oynayan Emre Çevik ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.