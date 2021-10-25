Cicaldau: 'Maçın hakkı beraberlikti'

Galatasaray'ın Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda 2-1 kaybettiği Beşiktaş karşılaşması sonrası Alexandru Cicaldau, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Cicaldau, "Golün tebriğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gol atsam da bu beni çok fazla mutlu etmedi. Sonuçta kaybedilen bir 3 puan var. Bence maçın hakkı beraberlikti ama ne yazık ki alamadık beraberliği. O yüzden tabii ki üzgünüz." ifadelerini kullandı.



Cicaldau, kendisine yöneltilen "Lazio ve Lokomotiv Moskova maçlarıyla bu karşılaşmayı değerlendirince aradaki fark neydi?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:



"Direkt sebebini bilmek, sebebini söyleyebilmek çok kolay değil. Sonuçta biz Galatasaray'ız. Bizim oyun mantalitemiz top yapmak, pas yapmak üzerine, topun bizde kalması üzerine. Bu Avrupa'da oynamışız, Türkiye'de oynamışız, içeride veya dışarıda fark etmiyor. Aynı mantaliteyle oynamaya çalışıyoruz ama ne yazık ki bugün istediğimiz gibi olmadı."





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