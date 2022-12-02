Cicaldau, aşk hayatında da kaybediyor

Fatih Terim'in özel isteğiyle 2021-2022 sezonunda 6.5 milyon Euro bonservis bedeli verilerek Galatasaray'a transfer edilen Alexandru Cicaldau hem sahada hem de özel hayatında zor günler geçiriyor.



Cicaldau'nun performansı Ittihad Kalba tarafından yeterli bulunmazken futbolcu, 11 maçta şans buldu ve 1 gol attı. 25 yaşındaki orta saha oyuncundan memnun olmayan Birleşik Arap Emirlikleri kulübü, Cicaldau'nun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.



Sevgilisinden ayrıldı



Futbol kariyerinde zor günler geçiren futbolcu, aşk hayatında da bir darbe yedi. Posta'nın haberine göre Alexandru Cicaldau, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Bianca Maria'dan ayrıldı.



Ayrılığın ardından Cicaldau ve Bianca Maria, daha önce sosyal medyadan paylaştıkları beraber pozlarını sildi. Ayrıca çift, birbirlerini takipten çıktı.



Cucaldau, Galatasaray'a rumen Universitatea Craiova'dan gelmişti. Sarı kırmızılara toplam 41 maça çıkan Cicaldau, sarı kırmızılı formayla 5 gol atarken 4 asist yaptı. Oyuncunun bu yılki maaşını Ittihad Kalba öderken Cucaldau sezon sonunda Galatasaray'a dönecek.









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