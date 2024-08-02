New York Knicks'in, Chuma Okeke ile anlaşmaya vardığı bildirildi.



HoopsHype'tan Michael Scotto, son dört sezonu Orlando Magic'te geçiren Okeke'nin Knicks'e katılacağını duyurdu.



25 yaşındaki forvet, Orlando'da maç başına 20,3 dakikada ortalama 6,3 sayı ve 3,7 ribaund kaydetmişti.



Okeke, geçtiğimiz sezon sahada NBA kariyerinin en düşük süresi olan 9,2 dakika ile oynamış, bu süre zarfında ise performansı kariyerinin en düşük seviyesi olan 2,3 sayı ve 1,7 ribaund seviyesine düşmüştü.





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