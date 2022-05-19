Chris Singleton: 'Her şeyimizi sahaya koyduk'

Anadolu Efes'te Chris Singleton, Olympiakos'u 77-74 skorla geçip THY EuroLeague'de finale kalmalarını değerlendirdi.



Singleton, "Burası Final Four. Şampiyonluğa gidiyoruz. Sert savaşacaktık. Her şeyimizi sahaya koyduk. Kazanalım, kaybedelim bunu yaptık. Micic şutu attı. Bryant da çok iyi oynadı. İşte finale gidiyoruz." dedi.



32 yaşındaki isim ayrıca, "Maç sonuna gelince oyun kuruculardan birine top vermemiz lazımdı; Larkin veya Micic. Micic şutu attı. Bu adam zaten son MVP'ydi." sözlerini kullandı.





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