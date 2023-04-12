CHP Manisa milletvekili adayları listesi 2023 - CHP Manisa milletvekili adayları kim oldu?

CHP Manisa milletvekili aday listesi açıklandı. 2023 Manisa CHP milletvekilleri aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na sunuldu. CHP, ortak liste kararı dolayısıyla DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partili isimlere de pek çok ilde yer verdi. CHP Manisa milletvekili adayları kim oldu? İşte 2023 CHP Manisa milletvekili adayları isim listesi...

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CHP Manisa milletvekili adayları listesi 2023 - CHP Manisa milletvekili adayları kim oldu?
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12 Nisan 2023 13:30
CHP Manisa milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti adaylarının CHP aday listesi içerisinden adaylığını koyma kararı almasının ardından parti genel merkezinde hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Peki 2023 Manisa CHP milletvekili adayları kimler? İşte CHP Manisa Milletvekili adayları…
CHP Manisa milletvekili adayları listesi 2023

İşte 2023 CHP Manisa milletvekili adayları isim listesi...

1- Özgür Özel

2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

3- Bekir Başevirgen

4- Selma Aliye Kavaf (Deva)

5- Semih Balaban

6- Neşe Zengin
7 - Aysun Helvacıoğlu

8- Seçil Ege

9 - Şerif Akmeşe

10- İllksen Özalper

CHP İL İL MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ

Manisa milletvekili sayısı 2023

28. dönem Manisa milletvekili sayısı da belli oldu. Buna göre 2023'te Manisa 10 milletvekili çıkaracak.

Diğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:

"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3."



Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.

 

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