Chiesa sessizliğini bozdu: 'İtalya'ya dönebilirim'

Premier Lig'de ilk sezonunda umduğunu bulamayan Federico Chiesa, Liverpool'daki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



La Gazzetta dello Sport'a konuşan Chiesa, İtalya'ya dönme fikrinin aklında olduğunu söyledi.



27 yaşındaki İtalyan yıldız, Liverpool'un şampiyon tamamladığı Premier Lig sezonunda yalnızca altı maça çıkarken, sadece bir kez ilk 11'de forma giyebildi. Juventus'tan 10 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Chiesa, sezonu İngiltere şampiyonu olarak bitirse de hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdi.

Chiesa, "Ailem, menajerim ve Liverpool yönetimiyle çok iyi ilişkilerim var. Amacımız sezon öncesi kampına hazır olmak. Herkes için en iyi çözümü bulacağız" dedi. İtalya'ya dönüş için ise, "Bu yazın düşünülmesi gereken bir konu" ifadelerini kullandı.Yeni sezon hazırlıkları için 8 Temmuz'da Liverpool'a dönmeye hazırlandığını belirten Chiesa,dedi.Bu sezon tüm kulvarlarda sadece 14 maça çıkan ve 466 dakika süre alan Chiesa, 2 gol-2 asistlik katkı verdi. Mart ayında Carabao Cup finalinde Newcastle karşısında uzatmalarda attığı gol ise Liverpool adına teselli niteliğinde kaldı.