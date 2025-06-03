Chiesa sessizliğini bozdu: 'İtalya'ya dönebilirim'

Premier Lig'de ilk sezonunda umduğunu bulamayan Federico Chiesa, Liverpool'daki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
La Gazzetta dello Sport'a konuşan Chiesa, İtalya'ya dönme fikrinin aklında olduğunu söyledi.
27 yaşındaki İtalyan yıldız, Liverpool'un şampiyon tamamladığı Premier Lig sezonunda yalnızca altı maça çıkarken, sadece bir kez ilk 11'de forma giyebildi. Juventus'tan 10 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Chiesa, sezonu İngiltere şampiyonu olarak bitirse de hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdi.
"YAZIN DÜŞÜNÜLECEK BİR ŞEY"
Chiesa, "Ailem, menajerim ve Liverpool yönetimiyle çok iyi ilişkilerim var. Amacımız sezon öncesi kampına hazır olmak. Herkes için en iyi çözümü bulacağız" dedi. İtalya'ya dönüş için ise, "Bu yazın düşünülmesi gereken bir konu" ifadelerini kullandı.
TAM FORMA KAVUŞMAK İSTİYOR
Yeni sezon hazırlıkları için 8 Temmuz'da Liverpool'a dönmeye hazırlandığını belirten Chiesa, "Liverpool'un hazırlık programına göre her gün çalışıyorum. Juventus'ta forma dışında kaldığım dönemde iyi çalıştım ama hazırlık maçlarını kaçırmak beni geriye attı. Liverpool'da sıfırdan başlamak zorunda kaldım" dedi.
PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda sadece 14 maça çıkan ve 466 dakika süre alan Chiesa, 2 gol-2 asistlik katkı verdi. Mart ayında Carabao Cup finalinde Newcastle karşısında uzatmalarda attığı gol ise Liverpool adına teselli niteliğinde kaldı.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<