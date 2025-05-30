Cherki'den Manchester City'ye yeşil ışık!

Lyon'un genç yıldızı, Rayan Cherki için ayrılık haberleri çıkmaya devam ediyor. Son olarak genç yıldız için Manchester City'nin teklifine onay verdiği yönünde bir haber öne sürüldü.



CHERKİ CİTY'YE 'EVET' DEDİ



Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Manchester City, Rayan Cherki transferinde oyuncu cephesiyle anlaşmaya vardı. Haberde, teknik direktör Pep Guardiola'nın genç oyuncuyla bire bir görüşerek projelerini anlattığı ve Cherki'nin transfere olumlu yanıt verdiği belirtildi.



Transferin yaklaşık 40 milyon euro bonservis bedeliyle sonuçlanması bekleniyor.



