Chelsea'ye sponsor firmasından kötü haber!

Chelsea'ye bu kez sponsor şirketi Three'den kötü haber geldi. Firma yaptığı açıklamada, kulüp ile sponsorluğun askıya alındığını açıkladı.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan firma sözcüsü, "Hükümetin yakın zamanda açıkladığı yaptırımlar ışığında, Chelsea'den markamızı formasından ve stadyum çevresindeki bilbordlardan kaldırmasını istedik. Bir sonraki duyuruya kadar kulüp ile anlaşmamızı askıya aldık" dedi.



Bu kararın, alınması gereken doğru bir karar olduğunu belirten sözcü, "Bu kararın takımını tutkuyla takip eden birçok Chelsea taraftarını etkileyeceğini biliyoruz. Ancak, şartlar göz önüne alındığında, bunun yapılması gereken doğru bir şey olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



Ukrayna'yı desteklerini kaydeden Three sözcüsü, "Bir mobil ağ olarak, Ukrayna halkını destekleyebilmemizin en iyi yolu, İngiltere'ye gelen mültecilerin ve şu anda Ukrayna'daki insanların kendileri için önemli insanlarla bağlantıda kalmasını sağlamaktır. Bu nedenle İngiltere'ye gelen Ukraynalılara ve Ukrayna'dakilere ücretsiz bağlantı paketleri sunuyoruz" diye konuştu.





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