Chelsea'ye sponsor firmasından kötü haber!

Chelsea'nin forma sponsoru Three firması, kulüp ile sponsorluğunu askıya aldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Chelsea'ye sponsor firmasından kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mart 2022 20:28
Chelsea'ye bu kez sponsor şirketi Three'den kötü haber geldi. Firma yaptığı açıklamada, kulüp ile sponsorluğun askıya alındığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan firma sözcüsü, "Hükümetin yakın zamanda açıkladığı yaptırımlar ışığında, Chelsea'den markamızı formasından ve stadyum çevresindeki bilbordlardan kaldırmasını istedik. Bir sonraki duyuruya kadar kulüp ile anlaşmamızı askıya aldık" dedi.

Bu kararın, alınması gereken doğru bir karar olduğunu belirten sözcü, "Bu kararın takımını tutkuyla takip eden birçok Chelsea taraftarını etkileyeceğini biliyoruz. Ancak, şartlar göz önüne alındığında, bunun yapılması gereken doğru bir şey olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'yı desteklerini kaydeden Three sözcüsü, "Bir mobil ağ olarak, Ukrayna halkını destekleyebilmemizin en iyi yolu, İngiltere'ye gelen mültecilerin ve şu anda Ukrayna'daki insanların kendileri için önemli insanlarla bağlantıda kalmasını sağlamaktır. Bu nedenle İngiltere'ye gelen Ukraynalılara ve Ukrayna'dakilere ücretsiz bağlantı paketleri sunuyoruz" diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.