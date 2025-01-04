Chelsea'ye şok; galibiyet hasreti 4 maç oldu

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Crystal Palace ile Chelsea karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Chelsea'yi öne geçiren 14. dakikada Cole Palmer kaydetti.



Bu sezon 13. golünü atan ve yanına 6 asist ekleyen Cole Palmer, Muhammed Salah'ın ardından Premier Lig'de en çok gol katkısı yapan isim oldu.



Crystal Palace adına beraberliği getiren golü 82. dakikada Jean Philippe Mateta kaydetti.



Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Chelsea, puanını 36 yaptı. Crystal Palace ise puanını 21 yaptı.



Chelsea, gelecek hafta Bournemouth'u ağırlayacak. Crystal Palace ise Leicester City deplasmanına gidecek.



