Chelsea'ye şok; galibiyet hasreti 4 maç oldu

Chelsea, Crystal Palace deplasmanında üstünlüğünü koruyamadı ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Chelsea'ye şok; galibiyet hasreti 4 maç oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2025 19:40
Son güncelleme 04 Ocak 2025 19:54
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Crystal Palace ile Chelsea karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Chelsea'yi öne geçiren 14. dakikada Cole Palmer kaydetti.

Bu sezon 13. golünü atan ve yanına 6 asist ekleyen Cole Palmer, Muhammed Salah'ın ardından Premier Lig'de en çok gol katkısı yapan isim oldu.

Crystal Palace adına beraberliği getiren golü 82. dakikada Jean Philippe Mateta kaydetti.

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Chelsea, puanını 36 yaptı. Crystal Palace ise puanını 21 yaptı.

Chelsea, gelecek hafta Bournemouth'u ağırlayacak. Crystal Palace ise Leicester City deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery