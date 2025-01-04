Chelsea'ye şok; galibiyet hasreti 4 maç oldu

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Crystal Palace ile Chelsea karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Chelsea'yi öne geçiren 14. dakikada Cole Palmer kaydetti.
Bu sezon 13. golünü atan ve yanına 6 asist ekleyen Cole Palmer, Muhammed Salah'ın ardından Premier Lig'de en çok gol katkısı yapan isim oldu.
Crystal Palace adına beraberliği getiren golü 82. dakikada Jean Philippe Mateta kaydetti.
Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Chelsea, puanını 36 yaptı. Crystal Palace ise puanını 21 yaptı.
Chelsea, gelecek hafta Bournemouth'u ağırlayacak. Crystal Palace ise Leicester City deplasmanına gidecek.
Chelsea'yi öne geçiren 14. dakikada Cole Palmer kaydetti.
Bu sezon 13. golünü atan ve yanına 6 asist ekleyen Cole Palmer, Muhammed Salah'ın ardından Premier Lig'de en çok gol katkısı yapan isim oldu.
Crystal Palace adına beraberliği getiren golü 82. dakikada Jean Philippe Mateta kaydetti.
Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Chelsea, puanını 36 yaptı. Crystal Palace ise puanını 21 yaptı.
Chelsea, gelecek hafta Bournemouth'u ağırlayacak. Crystal Palace ise Leicester City deplasmanına gidecek.