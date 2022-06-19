Chelsea, Raheem Sterling'i istiyor

Chelsea'nin, Manchester City ile sözleşmesinin son yılına girecek Raheem Sterling'i istediği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Chelsea, Raheem Sterling'i istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Haziran 2022 15:46
Chelsea, yaz transfer döneminde Manchester City'den Raheem Sterling'i kadrosuna katmak istiyor.

Sky Sports'un haberine göre; Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in, İngiliz kanat oyuncusunu çok beğendiği ve Londra temsilcisinin yetkililerinin transfer için harekete geçtiği belirtildi.

Chelsea'nin, 27 yaşındaki futbolcunun transferini yaklaşık 40 milyon karşılığında bitirebileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Sterling, 17 gol, 8 asistlik bir performans ortaya koydu.

Manchester City'nin 2015 yılında Liverpool'dan kadrosuna kattığı yıldız ismin, takımıyla sözleşmesi ise gelecek yaz sona eriyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ