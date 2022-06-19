Chelsea, Raheem Sterling'i istiyor

Chelsea, yaz transfer döneminde Manchester City'den Raheem Sterling'i kadrosuna katmak istiyor.



Sky Sports'un haberine göre; Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in, İngiliz kanat oyuncusunu çok beğendiği ve Londra temsilcisinin yetkililerinin transfer için harekete geçtiği belirtildi.



Chelsea'nin, 27 yaşındaki futbolcunun transferini yaklaşık 40 milyon karşılığında bitirebileceği ifade edildi.



Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Sterling, 17 gol, 8 asistlik bir performans ortaya koydu.



Manchester City'nin 2015 yılında Liverpool'dan kadrosuna kattığı yıldız ismin, takımıyla sözleşmesi ise gelecek yaz sona eriyor.





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