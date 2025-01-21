Chelsea'nin kabusu bitti, Vitor Pereira'nın hasreti 4 maça çıktı

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Chelsea, konuk ettiği Wolverhampton'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'nin kabusu bitti, Vitor Pereira'nın hasreti 4 maça çıktı
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21 Ocak 2025 00:59
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Chelsea, Wolverhampton'ı konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Tosin Adarabioyo, 60. dakikada Marc Cucurella ve 65. dakikada Noni Madueke kaydetti.

Wolverhampton'ın tek golü ise 45+5. dakikada Matt Doherty'den geldi.

CHELSEA'NİN HASRETİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte 5 maçlık galibiyet hasreti sonra eren Chelsea, puanını 40'a yükseltti ve 4. sıraya yerleşti.

VITOR PEREIRA, GALİBİYETİ UNUTTU

Vitor Pereira ile çıktığı ilk iki lig maçını kazanan ve sonrasında 1 beraberlik 2 mağlubiyet alan Wolverhampton, bu sonuçla birlikte galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Pereira'nın ekibi, 16 puanda kalırken, ligde 17. sırada konumlandı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Chelsea, Manchester City'ye konuk olacak. Wolverhampton ise Arsenal'i konuk edecek.

 

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