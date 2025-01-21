İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Chelsea, Wolverhampton'ı konuk etti.
Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Tosin Adarabioyo, 60. dakikada Marc Cucurella ve 65. dakikada Noni Madueke kaydetti.
Wolverhampton'ın tek golü ise 45+5. dakikada Matt Doherty'den geldi.
CHELSEA'NİN HASRETİ BİTTİ
Bu sonuçla birlikte 5 maçlık galibiyet hasreti sonra eren Chelsea, puanını 40'a yükseltti ve 4. sıraya yerleşti.
VITOR PEREIRA, GALİBİYETİ UNUTTU
Vitor Pereira ile çıktığı ilk iki lig maçını kazanan ve sonrasında 1 beraberlik 2 mağlubiyet alan Wolverhampton, bu sonuçla birlikte galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Pereira'nın ekibi, 16 puanda kalırken, ligde 17. sırada konumlandı.
Premier Lig'de bir sonraki hafta Chelsea, Manchester City'ye konuk olacak. Wolverhampton ise Arsenal'i konuk edecek.
Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Tosin Adarabioyo, 60. dakikada Marc Cucurella ve 65. dakikada Noni Madueke kaydetti.
Wolverhampton'ın tek golü ise 45+5. dakikada Matt Doherty'den geldi.
CHELSEA'NİN HASRETİ BİTTİ
Bu sonuçla birlikte 5 maçlık galibiyet hasreti sonra eren Chelsea, puanını 40'a yükseltti ve 4. sıraya yerleşti.
VITOR PEREIRA, GALİBİYETİ UNUTTU
Vitor Pereira ile çıktığı ilk iki lig maçını kazanan ve sonrasında 1 beraberlik 2 mağlubiyet alan Wolverhampton, bu sonuçla birlikte galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Pereira'nın ekibi, 16 puanda kalırken, ligde 17. sırada konumlandı.
Premier Lig'de bir sonraki hafta Chelsea, Manchester City'ye konuk olacak. Wolverhampton ise Arsenal'i konuk edecek.