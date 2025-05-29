UEFA Konferans Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Chelsea ile İspanya'nın Real Betis takımı karşılaştı.
Polonya'nın Wroclaw kentinde bulunan Wroclaw Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Chelsea 4-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.
Real Betis'in golünü 9. dakikada Abdüssamed ez-Zelzuli kaydetti.
İlk yarı, İspanyol ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Chelsea, 65'te Enzo Fernandez ve 70'de Nicolas Jackson'ın bulduğu gollerle öne geçti.
Chelsea'de Jadon Sancho, 83. dakikada attığı golle farkı 2'ye yükseltti. Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde ise Moises Caicadeo, Chelsea'nin 4. golünü attı.
Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, 4-1 kazanan Chelsea, şampiyonluğa ulaştı.
CHELSEA TARİHE GEÇTİ
Bununla birlikte Chelsea; Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yanı sıra Konferans Ligi'ni de müzesine götüren ilk takım oldu. Aynı zamanda daha önce Süper Kupa ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı da kazanmış olan Chelsea 5 kupanın tamamını kazanan tarihteki ilk takım oldu.
2011-2012 ve 2020-2021 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanan Chelsea, 1998-1999 ve 2021-2022 sezonlarında ise UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-2013 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı kaldıran Londra temsilcisi, Avrupa'da şu anda oynanmayan UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda ise 1970-1971 ve 1997-1998 sezonlarında zafere uzandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nde ikişer kez mutlu sona ulaşan Chelsea, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde kupaya uzanarak 9. Avrupa zaferine imza attı.
İngiliz temsilcisi UEFA'nın organize ettiği 5 büyük kupayı kazanma başarısı gösteren tek takım oldu.
BETIS İLK FİNALİNDE KAYBETTİ
İspanyol ekibi Real Betis ise tarihinde ilk kez bir UEFA finaline yükselmişti. Betis ilk finalinden yenilgiyle ayrıldı.
Karşılaşmanın 9. dakikasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topu kontrol eden Isco, soluna doğru pasını aktardı. Ceza alanı yayı üzerinde sol çaprazda topla buluşan Ez Abde ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu.
Mücadelenin 65. dakikasında ise sağ iç kulvarda topla buluşan Cole Palmer sol ayağıyla ortayı yaptı, penaltı noktası üzerinde bulunan Enzo Fernandez'in kafa vuruşunun ardından yerden seken top kaleci Adrian'ın sağından ağlara gitti.
PALMER YİNE ASİST YAPTI, CHELSEA ÖNDE
Dakikalar 70'i gösterdiğinde ise sağ kanattan şık çalımla ceza sahasına giren Palmer, sağ ayağıyla ortaladı. Kale sahası ön çizgisi üzerinde sağ çaprazda bulunan Nicolas Jackson'ın göğsüyle dokunduğu top, kaleci Adrian'ın solundan ağlara gitti.
JADON SANCHO FİŞİ ÇEKTİ
Maçın 83. dakikasında ise Dewsbury-Hall'un pasıyla ceza alanı içi sol çaprazında topla buluşan Jadon Sancho, sağ ayağınn içiyle vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, uzak köşeden ağlara gitti.
Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde Enzo Fernandez'in pasıyla ceza sahası yayı üzerinde sol çaprazda topla buluşan Moises Caicedo, sağ ayağıyla buruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, yakın köşeden ağlarla buluştu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Real Betis 1-0 öne geçti. Chelsea savunmasının hatasında topu kapan Isco, ceza yayı önüne gelip soldan atağa katılan Ezzalzouli'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, ceza sahasın sol çaprazından yerden çektiği şutta topu kaleci Jorgensen'in solundan filelere gönderdi.
13. dakikada Real Betis ikinci gole çok yaklaştı. Bakambu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bartra, kalecinin önde olduğunu görünce bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Jorgensen son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çelmeyi başardı.
21. dakikada Real Betis net fırsattan yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan Ezzalzouli, iki rakibinden sıyrılıp kale sahası önü sol çaprazına geldi. Bu futbolcu, penaltı noktası üzerine hareketlenen Cardoso'ya pasını aktardı. Cardoso'nun yakın mesafeden şutunda, Badiashile son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
Real Betis, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
57. dakikada soldan kazanılan korner atışında Neto, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın sektirdiği meşin yuvarlağı önünde bulan James'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda Natan, son anda araya girerek topu kornere yolladı.
Polonya'nın Wroclaw kentinde bulunan Wroclaw Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Chelsea 4-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.
Real Betis'in golünü 9. dakikada Abdüssamed ez-Zelzuli kaydetti.
İlk yarı, İspanyol ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Chelsea, 65'te Enzo Fernandez ve 70'de Nicolas Jackson'ın bulduğu gollerle öne geçti.
Chelsea'de Jadon Sancho, 83. dakikada attığı golle farkı 2'ye yükseltti. Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde ise Moises Caicadeo, Chelsea'nin 4. golünü attı.
Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, 4-1 kazanan Chelsea, şampiyonluğa ulaştı.
CHELSEA TARİHE GEÇTİ
Bununla birlikte Chelsea; Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yanı sıra Konferans Ligi'ni de müzesine götüren ilk takım oldu. Aynı zamanda daha önce Süper Kupa ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı da kazanmış olan Chelsea 5 kupanın tamamını kazanan tarihteki ilk takım oldu.
2011-2012 ve 2020-2021 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanan Chelsea, 1998-1999 ve 2021-2022 sezonlarında ise UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-2013 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı kaldıran Londra temsilcisi, Avrupa'da şu anda oynanmayan UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda ise 1970-1971 ve 1997-1998 sezonlarında zafere uzandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nde ikişer kez mutlu sona ulaşan Chelsea, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde kupaya uzanarak 9. Avrupa zaferine imza attı.
İngiliz temsilcisi UEFA'nın organize ettiği 5 büyük kupayı kazanma başarısı gösteren tek takım oldu.
BETIS İLK FİNALİNDE KAYBETTİ
İspanyol ekibi Real Betis ise tarihinde ilk kez bir UEFA finaline yükselmişti. Betis ilk finalinden yenilgiyle ayrıldı.
EZ ABDE ATTI, REAL BETİS ÖNE GEÇTİ
CHELSEA'NİN ŞAMPİYON OLDUĞU AN!🔥🔥 pic.twitter.com/P1FX2JKBF8
— Sporx (@sporx) May 28, 2025
Karşılaşmanın 9. dakikasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topu kontrol eden Isco, soluna doğru pasını aktardı. Ceza alanı yayı üzerinde sol çaprazda topla buluşan Ez Abde ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu.
Isco çevirdi, Abde çok şık bitirdi🔥🔥 pic.twitter.com/aafES7jhmZ
— Sporx (@sporx) May 28, 2025
CHELSEA, BERABERLİĞİ YAKALADI
Real Betis taraftarının gol sevinci🙌pic.twitter.com/TNabm0dUzA
— Sporxtv (@sporxtv) May 28, 2025
Mücadelenin 65. dakikasında ise sağ iç kulvarda topla buluşan Cole Palmer sol ayağıyla ortayı yaptı, penaltı noktası üzerinde bulunan Enzo Fernandez'in kafa vuruşunun ardından yerden seken top kaleci Adrian'ın sağından ağlara gitti.
🔥🔥Finalde Chelsea'ye beraberliği getiren gol! pic.twitter.com/uc7iXhtx2P
— Sporx (@sporx) May 28, 2025
PALMER YİNE ASİST YAPTI, CHELSEA ÖNDE
Dakikalar 70'i gösterdiğinde ise sağ kanattan şık çalımla ceza sahasına giren Palmer, sağ ayağıyla ortaladı. Kale sahası ön çizgisi üzerinde sağ çaprazda bulunan Nicolas Jackson'ın göğsüyle dokunduğu top, kaleci Adrian'ın solundan ağlara gitti.
🔥🔥PALMER NE YAPIYORSUN! 5 DAKİKADA 2 ASİST VE MAVİLER GERİ DÖNDÜ! pic.twitter.com/i8Il9Cf4W1
— Sporx (@sporx) May 28, 2025
JADON SANCHO FİŞİ ÇEKTİ
Maçın 83. dakikasında ise Dewsbury-Hall'un pasıyla ceza alanı içi sol çaprazında topla buluşan Jadon Sancho, sağ ayağınn içiyle vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, uzak köşeden ağlara gitti.
MOISES CAICEDO, CHELSEA'NİN 4. GOLÜNÜ ATTI
JADON SANCHO FİŞİ ÇEKİYOR! pic.twitter.com/iWqwfcbeTN
— Sporx (@sporx) May 28, 2025
Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde Enzo Fernandez'in pasıyla ceza sahası yayı üzerinde sol çaprazda topla buluşan Moises Caicedo, sağ ayağıyla buruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, yakın köşeden ağlarla buluştu.
YOK BÖYLE MAÇ! CAICEDO 4'Ü ATTI! pic.twitter.com/AlTNmvTSOS
— Sporx (@sporx) May 28, 2025
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Real Betis 1-0 öne geçti. Chelsea savunmasının hatasında topu kapan Isco, ceza yayı önüne gelip soldan atağa katılan Ezzalzouli'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, ceza sahasın sol çaprazından yerden çektiği şutta topu kaleci Jorgensen'in solundan filelere gönderdi.
13. dakikada Real Betis ikinci gole çok yaklaştı. Bakambu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bartra, kalecinin önde olduğunu görünce bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Jorgensen son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çelmeyi başardı.
21. dakikada Real Betis net fırsattan yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan Ezzalzouli, iki rakibinden sıyrılıp kale sahası önü sol çaprazına geldi. Bu futbolcu, penaltı noktası üzerine hareketlenen Cardoso'ya pasını aktardı. Cardoso'nun yakın mesafeden şutunda, Badiashile son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
Real Betis, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
57. dakikada soldan kazanılan korner atışında Neto, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın sektirdiği meşin yuvarlağı önünde bulan James'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda Natan, son anda araya girerek topu kornere yolladı.
65. dakikada Chelsea beraberliği yakaladı. Orta sahada topla buluşan Palmer, meşin yuvarlağı sağ kanada taşıyıp kale sahası içine ortaladı. İki savunma oyuncusu arasından yükselen Fernandez, yakın mesafeden kafa vuruşuyla topu köşeden filelere yolladı: 1-1.
70. dakikada Chelsea öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Palmer, Jesus Rodriguez'den sıyrılıp kale sahası içine ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Jackson, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.
83. dakikada Chelsea farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Dewsbury-Hall, soldan ceza sahasına giren Sancho'ya pasını aktardı. Bu futbolcu, Sabaly'den sıyrılıp çaprazdan çok sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-3.
90+1. dakikada Chelsea bir gol daha attı. Sol kanatta topla buluşan Fernandez, atağa katılan Caicedo'ya pasını aktardı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan bu futbolcu, sert bir vuruşla topu filelere attı: 1-4.
Karşılaşmayı 4-1 kazanan Chelsea, UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.
Stat: Wroclaw
Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)
Real Betis: Adrian, Sabaly, Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez (Dk. 46 Perraud), Fornals (Dk. 85 Altimira), Isco, Cardoso (Dk. 85 Celso), Antony, Bakambu (Dk. 72 Ruibal), Ezzalzouli (Dk. 53 Jesus Rodriguez)
Chelsea: Jorgensen, Gusto (Dk. 46 James), Chalobah, Badiashile (Dk. 61 Colwill), Cucurella, Fernandez, Caicedo, Madueke, Neto (Dk. 61 Sancho), Palmer (Dk. 87 Guiu), Jackson (Dk. 80 Dewsbury-Hall)
Goller: Dk. 9 Ezzalzouli (Real Betis), Dk. 65 Fernandez, Dk. 70 Jackson, Dk. 83 Sancho, Dk. 90+1 Caicedo (Chelsea)
Sarı kartlar: Dk. 55 Badiashile, Dk. 79 Palmer, Dk. 85 Sancho (Chelsea), Dk. 88 Antony, Dk. 90+5 Perraud (Real Betis)
70. dakikada Chelsea öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Palmer, Jesus Rodriguez'den sıyrılıp kale sahası içine ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Jackson, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.
83. dakikada Chelsea farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Dewsbury-Hall, soldan ceza sahasına giren Sancho'ya pasını aktardı. Bu futbolcu, Sabaly'den sıyrılıp çaprazdan çok sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-3.
90+1. dakikada Chelsea bir gol daha attı. Sol kanatta topla buluşan Fernandez, atağa katılan Caicedo'ya pasını aktardı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan bu futbolcu, sert bir vuruşla topu filelere attı: 1-4.
Karşılaşmayı 4-1 kazanan Chelsea, UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.
Stat: Wroclaw
Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)
Real Betis: Adrian, Sabaly, Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez (Dk. 46 Perraud), Fornals (Dk. 85 Altimira), Isco, Cardoso (Dk. 85 Celso), Antony, Bakambu (Dk. 72 Ruibal), Ezzalzouli (Dk. 53 Jesus Rodriguez)
Chelsea: Jorgensen, Gusto (Dk. 46 James), Chalobah, Badiashile (Dk. 61 Colwill), Cucurella, Fernandez, Caicedo, Madueke, Neto (Dk. 61 Sancho), Palmer (Dk. 87 Guiu), Jackson (Dk. 80 Dewsbury-Hall)
Goller: Dk. 9 Ezzalzouli (Real Betis), Dk. 65 Fernandez, Dk. 70 Jackson, Dk. 83 Sancho, Dk. 90+1 Caicedo (Chelsea)
Sarı kartlar: Dk. 55 Badiashile, Dk. 79 Palmer, Dk. 85 Sancho (Chelsea), Dk. 88 Antony, Dk. 90+5 Perraud (Real Betis)
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