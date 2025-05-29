Isco çevirdi, Abde çok şık bitirdi🔥🔥 pic.twitter.com/aafES7jhmZ



— Sporx (@sporx) May 28, 2025

Real Betis taraftarının gol sevinci🙌pic.twitter.com/TNabm0dUzA



— Sporxtv (@sporxtv) May 28, 2025

🔥🔥PALMER NE YAPIYORSUN! 5 DAKİKADA 2 ASİST VE MAVİLER GERİ DÖNDÜ! pic.twitter.com/i8Il9Cf4W1



— Sporx (@sporx) May 28, 2025

65. dakikada Chelsea beraberliği yakaladı. Orta sahada topla buluşan Palmer, meşin yuvarlağı sağ kanada taşıyıp kale sahası içine ortaladı. İki savunma oyuncusu arasından yükselen Fernandez, yakın mesafeden kafa vuruşuyla topu köşeden filelere yolladı: 1-1.



70. dakikada Chelsea öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Palmer, Jesus Rodriguez'den sıyrılıp kale sahası içine ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Jackson, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.



83. dakikada Chelsea farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Dewsbury-Hall, soldan ceza sahasına giren Sancho'ya pasını aktardı. Bu futbolcu, Sabaly'den sıyrılıp çaprazdan çok sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-3.



90+1. dakikada Chelsea bir gol daha attı. Sol kanatta topla buluşan Fernandez, atağa katılan Caicedo'ya pasını aktardı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan bu futbolcu, sert bir vuruşla topu filelere attı: 1-4.



Karşılaşmayı 4-1 kazanan Chelsea, UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.



Stat: Wroclaw



Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)



Real Betis: Adrian, Sabaly, Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez (Dk. 46 Perraud), Fornals (Dk. 85 Altimira), Isco, Cardoso (Dk. 85 Celso), Antony, Bakambu (Dk. 72 Ruibal), Ezzalzouli (Dk. 53 Jesus Rodriguez)



Chelsea: Jorgensen, Gusto (Dk. 46 James), Chalobah, Badiashile (Dk. 61 Colwill), Cucurella, Fernandez, Caicedo, Madueke, Neto (Dk. 61 Sancho), Palmer (Dk. 87 Guiu), Jackson (Dk. 80 Dewsbury-Hall)



Goller: Dk. 9 Ezzalzouli (Real Betis), Dk. 65 Fernandez, Dk. 70 Jackson, Dk. 83 Sancho, Dk. 90+1 Caicedo (Chelsea)



Sarı kartlar: Dk. 55 Badiashile, Dk. 79 Palmer, Dk. 85 Sancho (Chelsea), Dk. 88 Antony, Dk. 90+5 Perraud (Real Betis)



Karşılaşmayı 4-1 kazanan Chelsea, UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.WroclawIrfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)Adrian, Sabaly, Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez (Dk. 46 Perraud), Fornals (Dk. 85 Altimira), Isco, Cardoso (Dk. 85 Celso), Antony, Bakambu (Dk. 72 Ruibal), Ezzalzouli (Dk. 53 Jesus Rodriguez)Jorgensen, Gusto (Dk. 46 James), Chalobah, Badiashile (Dk. 61 Colwill), Cucurella, Fernandez, Caicedo, Madueke, Neto (Dk. 61 Sancho), Palmer (Dk. 87 Guiu), Jackson (Dk. 80 Dewsbury-Hall)Dk. 9 Ezzalzouli (Real Betis), Dk. 65 Fernandez, Dk. 70 Jackson, Dk. 83 Sancho, Dk. 90+1 Caicedo (Chelsea)Dk. 55 Badiashile, Dk. 79 Palmer, Dk. 85 Sancho (Chelsea), Dk. 88 Antony, Dk. 90+5 Perraud (Real Betis)

UEFA Konferans Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Chelsea ile İspanya'nın Real Betis takımı karşılaştı.Polonya'nın Wroclaw kentinde bulunan Wroclaw Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Chelsea 4-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.Real Betis'in golünü 9. dakikadakaydetti.İlk yarı, İspanyol ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Chelsea, 65'teve 70'de'ın bulduğu gollerle öne geçti.Chelsea'de, 83. dakikada attığı golle farkı 2'ye yükseltti. Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde iseChelsea'nin 4. golünü attı.Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, 4-1 kazanan Chelsea, şampiyonluğa ulaştı.Bununla birlikte Chelsea; Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yanı sıra Konferans Ligi'ni de müzesine götüren ilk takım oldu. Aynı zamanda daha önce Süper Kupa ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı da kazanmış olan Chelsea 5 kupanın tamamını kazanan tarihteki ilk takım oldu.2011-2012 ve 2020-2021 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanan Chelsea, 1998-1999 ve 2021-2022 sezonlarında ise UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-2013 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı kaldıran Londra temsilcisi, Avrupa'da şu anda oynanmayan UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda ise 1970-1971 ve 1997-1998 sezonlarında zafere uzandı.UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nde ikişer kez mutlu sona ulaşan Chelsea, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde kupaya uzanarak 9. Avrupa zaferine imza attı.İngiliz temsilcisi UEFA'nın organize ettiği 5 büyük kupayı kazanma başarısı gösteren tek takım oldu.İspanyol ekibi Real Betis ise tarihinde ilk kez bir UEFA finaline yükselmişti. Betis ilk finalinden yenilgiyle ayrıldı.Karşılaşmanın 9. dakikasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topu kontrol eden Isco, soluna doğru pasını aktardı. Ceza alanı yayı üzerinde sol çaprazda topla buluşan Ez Abde ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu.Mücadelenin 65. dakikasında ise sağ iç kulvarda topla buluşan Cole Palmer sol ayağıyla ortayı yaptı, penaltı noktası üzerinde bulunan Enzo Fernandez'in kafa vuruşunun ardından yerden seken top kaleci Adrian'ın sağından ağlara gitti.Dakikalar 70'i gösterdiğinde ise sağ kanattan şık çalımla ceza sahasına giren Palmer, sağ ayağıyla ortaladı. Kale sahası ön çizgisi üzerinde sağ çaprazda bulunan Nicolas Jackson'ın göğsüyle dokunduğu top, kaleci Adrian'ın solundan ağlara gitti.Maçın 83. dakikasında ise Dewsbury-Hall'un pasıyla ceza alanı içi sol çaprazında topla buluşan Jadon Sancho, sağ ayağınn içiyle vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, uzak köşeden ağlara gitti.Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde Enzo Fernandez'in pasıyla ceza sahası yayı üzerinde sol çaprazda topla buluşan Moises Caicedo, sağ ayağıyla buruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, yakın köşeden ağlarla buluştu.13. dakikada Real Betis ikinci gole çok yaklaştı. Bakambu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bartra, kalecinin önde olduğunu görünce bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Jorgensen son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çelmeyi başardı.21. dakikada Real Betis net fırsattan yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan Ezzalzouli, iki rakibinden sıyrılıp kale sahası önü sol çaprazına geldi. Bu futbolcu, penaltı noktası üzerine hareketlenen Cardoso'ya pasını aktardı. Cardoso'nun yakın mesafeden şutunda, Badiashile son anda araya girerek topu kornere gönderdi.Real Betis, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.57. dakikada soldan kazanılan korner atışında Neto, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın sektirdiği meşin yuvarlağı önünde bulan James'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda Natan, son anda araya girerek topu kornere yolladı.