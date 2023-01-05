Chelsea'den 38 milyon euroluk transfer!

Monaco ile başarılı bir performans çizen genç oyuncu Benoit Badiashile'nin yeni durağı Premier Lig oldu.



Chelsea, Monaco'dan genç stoperi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.



Yapılan açıklamaya göre oyuncu ile 7.5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.



İngiliz devinin, 21 yaşındaki oyuncu için Fransız ekibine 38 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor.



Genç yıldız, Monaco ile toplamda 135 maça çıktı ve 6 gol, 3 asist yapma başarısı gösterdi.





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