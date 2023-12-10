Beşiktaş'ta son haftaların dikkat çeken ismi Alex Oxlade-Chamberlain performansını dün de yükseltmeye devam etti.
Cenk Tosun'un kazandırdığı penaltıda topun başına gelen İngiliz yıldız, soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderip durumu 1-1'e getirdi. Ancak 30 yaşındaki orta sahanın bu sayısı puan için yeterli olmadı.
Tecrübeli krampon bu sezon ilk kez üst üste 2 maçta gol atma başarısı gösterdi. Toplam gol sayısını da 4'e yükseltti.
Öte yandan Beşiktaş'ın 2-1 kaybettiği Galatasaray derbisinde de Kartal'ın golü Chamberlain'den gelmişti. Yıldız futbolcu karşılaşma sonrası "Kazanmayı çok istedik ancak yine sakatlıklar planlarımızı bozdu. İki kez geriye düşünce moralimiz de bozuldu" dedi.
Cenk Tosun'un kazandırdığı penaltıda topun başına gelen İngiliz yıldız, soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderip durumu 1-1'e getirdi. Ancak 30 yaşındaki orta sahanın bu sayısı puan için yeterli olmadı.
Tecrübeli krampon bu sezon ilk kez üst üste 2 maçta gol atma başarısı gösterdi. Toplam gol sayısını da 4'e yükseltti.
Öte yandan Beşiktaş'ın 2-1 kaybettiği Galatasaray derbisinde de Kartal'ın golü Chamberlain'den gelmişti. Yıldız futbolcu karşılaşma sonrası "Kazanmayı çok istedik ancak yine sakatlıklar planlarımızı bozdu. İki kez geriye düşünce moralimiz de bozuldu" dedi.