Chamberlain'in büyük şanssızlığı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 3-1 yenildiği maçta Alex Oxlade-Chamberlain penaltıdan yazdı ama yetmedi. İngiliz yıldız, bu sezon 2 derbide de gol attı; Beşiktaş ikisini de kaybetti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Chamberlain'in büyük şanssızlığı
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10 Aralık 2023 10:35
Beşiktaş'ta son haftaların dikkat çeken ismi Alex Oxlade-Chamberlain performansını dün de yükseltmeye devam etti.

Cenk Tosun'un kazandırdığı penaltıda topun başına gelen İngiliz yıldız, soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderip durumu 1-1'e getirdi. Ancak 30 yaşındaki orta sahanın bu sayısı puan için yeterli olmadı.

Tecrübeli krampon bu sezon ilk kez üst üste 2 maçta gol atma başarısı gösterdi. Toplam gol sayısını da 4'e yükseltti.



Öte yandan Beşiktaş'ın 2-1 kaybettiği Galatasaray derbisinde de Kartal'ın golü Chamberlain'den gelmişti. Yıldız futbolcu karşılaşma sonrası "Kazanmayı çok istedik ancak yine sakatlıklar planlarımızı bozdu. İki kez geriye düşünce moralimiz de bozuldu" dedi.  

 
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