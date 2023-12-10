'ta son haftaların dikkat çeken ismiperformansını dün de yükseltmeye devam etti.Cenk Tosun'un kazandırdığı penaltıda topun başına gelen İngiliz yıldız, soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderip durumu 1-1'e getirdi. Ancak 30 yaşındaki orta sahanın bu sayısı puan için yeterli olmadı.Tecrübeli krampon bu sezon ilk kez üst üste 2 maçta gol atma başarısı gösterdi. Toplam gol sayısını da 4'e yükseltti.Öte yandan Beşiktaş'ın 2-1 kaybettiği Galatasaray derbisinde de Kartal'ın golü Chamberlain'den gelmişti. Yıldız futbolcu karşılaşma sonrası" dedi.