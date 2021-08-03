Challenger Turnuvası'nda Polonya'yı mağlup ettik

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvas C Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye, Polonya'yı 81-74 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Challenger Turnuvası'nda Polonya'yı mağlup ettik
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03 Ağustos 2021 23:14
Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ilk maçında Polonya'yı 81-74 yendi.

Konya'da oynanan C Grubu mücadelelerinde ay-yıldızlı ekip, ilk müsabakasında Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde Polonya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 21-20 önde tamamlayan milli takım, soyunma odasına 41-38 geride gitti.

İkinci yarıda yeniden üstünlüğü ele geçiren milliler, üçüncü periyodunu 57-52 önde bitirdiği maçtan 81-74 galip ayrıldı.

Milli takımda Berke Büyüktuncel, kaydettiği 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Polonya'da Hubert Lalak ve Maksymilian Wilczek 15'er sayıyla mücadele etti.

18 Yaş Altı Milli Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Slovenya ile karşılaşacak.


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