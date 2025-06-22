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Cezayir'de şampiyonluk kutlamalarında 3 kişi hayatını kaybetti

Cezayir 1. Ligi'nde şampiyon olan Muludiye'nin şampiyonluk kutlamalarında 3 kişi hayatını kaybederken, 81 kişide yaralandı.

calendar 22 Haziran 2025 18:19
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Cezayir'de şampiyonluk kutlamalarında 3 kişi hayatını kaybetti
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Cezayir'de Muludiye futbol takımının şampiyonluk kutlaması sırasında yaşanan izdihamda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bildirildi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkentteki 5 Temmuz 1962 Stadyumu'nda düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında yaşanan izdihama ilişkin bilgi verildi.

Stadyumda yaşanan izdihamdan kaynaklı 3 can kaybı, 81 yaralı olduğu kaydedildi.


Hayatını kaybedenlerden 2'sinin üst tribünlerden düştüğü, buna bağlı olarak bir kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan 70'inin ise tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği aktarıldı.

Cezayir Birinci Ligi'nde mücadele eden Muludiye futbol takımı, üst üste ikinci kez ve toplamda 9'uncu kez şampiyonluğu elde etmişti.

 


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