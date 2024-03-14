Cent Koleji Kız Hentbol Takımı, ISF Liseler Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı

Cent Koleji Kız Hentbol Takımı, Dünya Okul Sporları Federasyonu (ISF) Liseler Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bahreyn'de ekim ayında düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Cent Koleji, Kastamonu'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Hentbol Türkiye Birinciliği'nde şampiyon olmuştu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen 18 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı oyuncusu Helin Su Karagözlü, Dünya Şampiyonası'nda yer alacak olmanın kendileri için çok büyük bir gurur ve tecrübe olacağını belirtti.



Cent Koleji Antrenörü Mehmet Serkan İnci de Türkiye şampiyonu olarak büyük gurur yaşadıklarını belirterek, "Ülkemizi ISF Liseler Dünya Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil ederek, madalya ile döneceğimize inanıyorum. Hentbol Federasyonu ile süren proje kapsamında 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'mızın da önemli bir parçası olan bu takım her alanda başarıya koşuyor." ifadelerini kullandı.





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