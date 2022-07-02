Cenk Tosun, yeniden Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz; yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2014-18 yılları arasında ve 2020-21 sezonunda formamızı giyen, kazandığımız son üç Süper Lig (2015-16, 2016-17, 2020-21) ve bir Türkiye Kupası (2020-21) şampiyonluklarında pay sahibi olan Cenk Tosun ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Cenk Tosun, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına yürekten inandığımız Cenk Tosun'a yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz."

"BİR GÜN HERKES EVİNE DÖNER"

Beşiktaş, yeni sezon öncesi önemli bir transfere imza attı. Siyah-beyazlılar, Everton ile sözleşmesi sona eren eski oyuncusu Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını açıkladı.Beşiktaş'tan paylaşılan videoda,ifadeleri kullanıldı. Öte yandan kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise Cenk Tosun ile 1+1 yıllık anlaşma imzalandığı aktarıldı.2014 yılında Gaziantepspor'dan Siyah-Beyazlı takıma transfer olan Cenk Tosun 2018 yılında 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olarak rekor kırmıştı. İngiltere'de aradığı bulamayan ve ağır bir sakatlık yaşayan milli futbolcu 2020-21 sezonunun devre arasında kiralık olarak Beşiktaş'a dönmüştü.Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ile daha önceki iki döneminde üç lig şampiyonluğu yaşadı.Beşiktaş'a 3. kez imza atan Cenk Tosun ise transferin resmiyet kazanmasının ardından bir paylaşım yaptı.Golcü futbolcunun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:"Bir gün herkes evine döner..Sana geldiğim ilk günü hatırlıyorum. Tüm hayatını birkaç hayal üzerine adayan, yapılmaz denilenleri her defasında yapmak için uğraşan, tek gayesi başarılı olmak isteyen o adam yine sana geldi. Beni ben yapan camiaya yani yuvama geldim.Yaşadığım 3 şampiyonluk, binlerce anı, yüzlerce gol ve milyonlarca güzel fotoğraf karesi. Attığım gollerden sonra evimizde Tosun Paşa müziğinin çalmasıyla herkesin bir ağızdan ismimi haykırması…Şimdi yeniden ilk günkü heyecanımla, daha büyük bir hırsla geliyorum.Unutmamalı, bir gün herkes evine döner."