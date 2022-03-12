Cenk Tosun transfer için kararını verdi

Everton forması giyen ve sezon sonu boşa çıkacak olan golcü oyuncu Beşiktaş'a geri dönüyor.



Premier Lig ekibi Everton'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'dan sezonluğu 5 milyon Euro'dan 2 yıllık teklif almıştı. Bu öneriyi değerlendiren A Milli golcü, olumsuz geri dönüş yapma kararı aldı.



Başarılı futbolcunun, aile faktörü sebebiyle kariyerine ya İngiltere'de ya da İstanbul'da devam etmeyi planladığı bildirildi. Siyah-Beyazlılar, Cenk için 1.5 milyon Euro'dan 2 artı 1 yıllık kontrat yapmaya hazır.





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