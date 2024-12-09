Cenk Tosun: "Ben bunu hak etmedim"

Beşiktaş taraftarlarının derbide tepki gösterdiği Cenk Tosun, gelen bu tepkilerle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun: 'Ben bunu hak etmedim'
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09 Aralık 2024 14:58
Son güncelleme 09 Aralık 2024 15:16
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynana derbide siyah-beyazlı tribünlerin tepki gösterdiği Cenk Tosun, açıklamalarda bulundu.

Derbinin ardından Kartal Yiğit'e konuşan 33 yaşındaki futbolcu, "Üzüldüm, beklemiyordum. Böyle bir tepkiyi beklemiyordum. Ben bu kulübe 30 milyon euro'ya yakın para kazandırdım. Hiçbir zaman para konuşmadım. Günü geldi sakat sakat oynadım, karşılığı bu olmamalıydı. Yine de canları sağ olsun. Beşiktaş taraftarına hiçbir kırgınlığım yok. Hiçbir kırgınlığım, kızgınlığım da olamaz. Ben buranın ekmeğini yedim. Kalkıp da aleyhte bir şey konuşursam bana yakışmaz. İleride Beşiktaşlılar beni anlayacak." sözlerini sarf etti.

Cenk Tosun, Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Fenerbahçe'de bu sezon 9 resmi maçta 97 dakika süre bulan Cenk Tosun, gol sevinci yaşayamadı. Deneyimli futbolcu, sarı-lacivertlilerdeki tek golünü özel maçta Zenit'e atmıştı.

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