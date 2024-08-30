Cenk Özkacar'ın yeni takımı belli oldu!

Adı Süper Lig ekipleriyle de anılan Cenk Özkacar'ın yeni takımı açıklandı.
Real Valladolid, Valencia'dan Türk milli savunmacı Cenk Özkacar'ı kiraladığını açıkladı.
Milli oyuncu, satın alma opsiyonu olmadan sezon sonuna kadar İspanyol ekibinde forma giyecek.
Valencia'da toplam 46 maça çıkan 23 yaşındaki stoper 2 asistlik performans sergiledi.
Real Valladolid, Valencia'dan Türk milli savunmacı Cenk Özkacar'ı kiraladığını açıkladı.
Milli oyuncu, satın alma opsiyonu olmadan sezon sonuna kadar İspanyol ekibinde forma giyecek.
Valencia'da toplam 46 maça çıkan 23 yaşındaki stoper 2 asistlik performans sergiledi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU