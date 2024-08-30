Cenk Özkacar'ın yeni takımı belli oldu!

Real Valladolid, Valencia'dan Türk milli savunmacı Cenk Özkacar'ı kiraladı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Cenk Özkacar'ın yeni takımı belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ağustos 2024 01:36
Adı Süper Lig ekipleriyle de anılan Cenk Özkacar'ın yeni takımı açıklandı.

Real Valladolid, Valencia'dan Türk milli savunmacı Cenk Özkacar'ı kiraladığını açıkladı.

Milli oyuncu, satın alma opsiyonu olmadan sezon sonuna kadar İspanyol ekibinde forma giyecek.

Valencia'da toplam 46 maça çıkan 23 yaşındaki stoper 2 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery