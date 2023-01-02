Marsilya, Fransa Ligue 1'de Montpellier deplasmanına konuk oldu. Stade de la Mosson Stadyumu'ndaki maçı Marsilya, 2-1'lik skorla kazandı.



Mücadelenin ilk yarısı golsüz geçilirken, Marsilya, 47. dakikada Nuno Tavares'in attığı golle 1-0 öne geçti. Igor Tudor'un ekibi Maxime Esteve'nin 61. dakikada kendi kalesine attığı golle farkı 2-1'ye çıkardı. Montpellier'de 90. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Teji Savanier, karşılaşmanın skorunu 2-1 olarak belirledi.



Marsilya'da ilk golü atan Tavares, 87. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Marsilya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Marsilya, 36 puana yükseldi. Montpellier 17 puanda kaldı.



Marsilya, ligin bir sonraki haftasında Troyes deplasmanına gidecek. Montpellier, Nice deplasmanına gidecek.





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