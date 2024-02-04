Cengiz Ünder gözünü rekora dikti

Fenerbahçe'de 2-1 kazanılan Ankaragücü karşılaşmasında tüm gollere imzasını atan Cengiz Ünder, Antalyaspor deplasmanına da damgasını vurdu.
Ev sahibinin maça baskılı başlayıp önemli pozisyonlar bulduğu ilk yarıda Cengiz, fırsatlar yaratmakta zorlanan Sarı-Lacivertliler'e adeta hayat verdi. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Milli futbolcu, ceza sahasında sağ çaprazda oldukça zor bir açıdan sol ayağıyla enfes bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.
İlk kez 2 maçta üst üste gol
Süper Lig'de ilk kez üst üste iki maçta ağları havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, ligde 16. sınavında 8. kez gol sevinci yaşadı. Cengiz, İrfan Can Kahveci'yi yakalayarak, Szymanski (9 gol) ve Edin Dzeko'dan (16 gol) sonra Kanarya'nın ligdeki en skorer ismi oldu.
Rekoru Marsilya dönemine ait
Türkiye'de lig kariyerinde en çok gol sevinci yaşadığı 2016-17'yi (Başakşehir'de 32 maç/7 gol) geride bırakan ve Fransa Ligue 1'de Marsilya formasıyla 2021-22 sezonundaki 10 gollük rekorunu geçmeye çalışacak tecrübeli futbolcu, an itibarıyla ligde 2024'ün en golcü (7) futbolcusu konumunda yer alıyor. 51'de frikikten ve 65'te de ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşlarda kaleci Leite'yi geçemeyen Cengiz, 68. dakikada yerini İrfan Can'a bıraktı.
Ev sahibinin maça baskılı başlayıp önemli pozisyonlar bulduğu ilk yarıda Cengiz, fırsatlar yaratmakta zorlanan Sarı-Lacivertliler'e adeta hayat verdi. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Milli futbolcu, ceza sahasında sağ çaprazda oldukça zor bir açıdan sol ayağıyla enfes bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.
İlk kez 2 maçta üst üste gol
Süper Lig'de ilk kez üst üste iki maçta ağları havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, ligde 16. sınavında 8. kez gol sevinci yaşadı. Cengiz, İrfan Can Kahveci'yi yakalayarak, Szymanski (9 gol) ve Edin Dzeko'dan (16 gol) sonra Kanarya'nın ligdeki en skorer ismi oldu.
Rekoru Marsilya dönemine ait
Türkiye'de lig kariyerinde en çok gol sevinci yaşadığı 2016-17'yi (Başakşehir'de 32 maç/7 gol) geride bırakan ve Fransa Ligue 1'de Marsilya formasıyla 2021-22 sezonundaki 10 gollük rekorunu geçmeye çalışacak tecrübeli futbolcu, an itibarıyla ligde 2024'ün en golcü (7) futbolcusu konumunda yer alıyor. 51'de frikikten ve 65'te de ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşlarda kaleci Leite'yi geçemeyen Cengiz, 68. dakikada yerini İrfan Can'a bıraktı.