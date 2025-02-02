Cengiz Ünder'e Fransa'dan talip var!

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Cengiz Ünder'e Fransa'dan bir talip çıktı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Fransız ekibi Lens, transfer döneminin son bölümünde hücum hattını güçlendirmek istiyor. Fransız ekibinin, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder ile ilgilendiği belirtildi.
BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ İPTAL OLDU!
Beşiktaş, Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istemiş ancak daha sonra taraftar tepkisinin de etkisiyle bu transfer rafa kalkmıştı.
BU SEZON NE YAPTI?
Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'de 8 maçta 162 dakika süre alabildi.
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Fransız ekibi Lens, transfer döneminin son bölümünde hücum hattını güçlendirmek istiyor. Fransız ekibinin, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder ile ilgilendiği belirtildi.
BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ İPTAL OLDU!
Beşiktaş, Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istemiş ancak daha sonra taraftar tepkisinin de etkisiyle bu transfer rafa kalkmıştı.
BU SEZON NE YAPTI?
Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'de 8 maçta 162 dakika süre alabildi.
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.