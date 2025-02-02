Cengiz Ünder'e Fransa'dan talip var!

Lens, Fenerbahçe'nin kadro düşünmediği Cengiz Ünder ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Cengiz Ünder'e Fransa'dan talip var!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2025 17:30
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Cengiz Ünder'e Fransa'dan bir talip çıktı.

Fransız ekibi Lens, transfer döneminin son bölümünde hücum hattını güçlendirmek istiyor. Fransız ekibinin, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder ile ilgilendiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ İPTAL OLDU!

Beşiktaş, Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istemiş ancak daha sonra taraftar tepkisinin de etkisiyle bu transfer rafa kalkmıştı.

BU SEZON NE YAPTI?

Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'de 8 maçta 162 dakika süre alabildi.

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery