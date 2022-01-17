Cengiz Ünder'den, Marsilya taraftarına teşekkür

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya'da kiralık olarak forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, kendisi için açılan pankart nedeniyle taraftara teşekkür etti.



Olimpik Marsilya'nın 20. haftada Bordeaux'yu 1-0 yendiği 7 Ocak'ta oynanan maçta karşılaşmanın tek golüne imza atan ve takımının rakibi karşısında 1977 yılından sonra deplasmanda ilk kez kazanmasını sağlayan 24 yaşındaki oyuncuyu, tribünler unutmadı.



Olimpik Marsilya taraftarı, sonraki lig maçı öncesi tribünden açtığı pankartta, Cengiz Ünder'in soyadına ve kalp içerisinde Türk bayrağına yer vererek, "Bu tarihi zafer için tebrikler ve teşekkürler." mesajını yazdı.



Cengiz Ünder ise sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Maç öncesinde sahaya çıktığımda tribünde gördüğüm kareografiyi ömrüm boyunca unutmayacağım. Marsilya artık benim ailem ve ben ailem için son dakikaya kadar savaşmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



Takımının konuk ettiği Lille ile 1-1 berabere kaldığı 16 Ocak'ta oynanan lig maçında da ağları sarsan Cengiz Ünder, bu karşılaşma için yaptığı değerlendirmede ise "Maç için gerçekten çok üzgünüm. Galibiyete gerçekten çok yakındık. Şimdi önümüzdeki maça odaklanma zamanı." mesajını paylaştı.



Cengiz Ünder, bu sezon Olimpik Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta 8 kez ağları sarstı.





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