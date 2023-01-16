ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne İspanyol antrenör

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, İspanyol başantrenör Roberto Iniguez ile anlaştı.



Akdeniz ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz başantrenör görevi için İspanyol koç Roberto Iniguez ile anlaşma sağlamıştır." ifadesine yer verildi.



Iniguez, bir dönem Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı da çalıştırmıştı.





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