ÇBK Mersin'de hedef 3 kupa!

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonunu 2'nci sırada tamamlayan ve EuroLeague'de 6'lı finale kalan ÇBK Mersin, Türkiye Kupası maçları öncesi gözünü 3 kupaya birden dikti.



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin normal sezonunu 2'nci sırada tamamlayan ve EuroLeague'de 6'lı finale kalan ÇBK Mersin 3 kupa hedefiyle yürüyüşünü sürdürüyor. Geçen sezon hem lig hem de kupada final oynayan, EuroLeague de ise 4'lü finale kalan ÇBK Mersin, bu sezon mutlu sona erişmek istiyor.



Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın oynayacakları İlkem Yapı Tarsus Spor maçı hazırlıklarını sürdüren ÇBK Mersin'de ilk hedef 21-23 Mart 2025 tarihlerinde Edirne'de oynanacak dörtlü finale kalmak. Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde çalışmalarını sürdüren ÇBK Mersin'de parola kupayı müzeye götürmek.



Sezon başı hedeflenen 3 kupada final aşamasına geldiklerini kaydeden başantrenör Ahmet Kandemir, "Lig maçları sona erdi. Şimdi önümüzdeki en yakın hedef kupa. Çeyrek finalde şehrimizin takımı Tarsus Spor ile oynayacağız. Eğer kazanırsak yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Erken final olacak. Turu geçenin kupanın favorisi olacağını düşünüyorum. Tabi bunun da biz olmasını istiyoruz. Arkasından EuroLeague ve lig play-offları başlayacak. Kulübün sezon başında yola çıktığı 3 kupa hedefinin artık final aşamasına geldik. Bundan sonra göstereceğimiz performans bizi hedeflerimize daha fazla yaklaştıracak" dedi.



ASENA YALÇIN: 3 KUPAYI DA MÜZEMİZE GÖTÜRMEK İSTİYORUZ



Takım kaptanı Asena Yalçın da hedeflerinin 3 kupayı da müzeye götürmek olduğunu söyledi. Ligi ilk iki içerisinde bitirmenin gelecek sezon EuroLeague'e katılım açısından önemli olduğunu belirten Yalçın, "Ligde yedinci sırada Nesibe Aydın ile eşleşeceğiz. Ama öncesinde kupa maçları var. Çeyrek finalde Tarsus Spor, turu geçersek yarı finalde ise Fenerbahçe ile oynayacağız. EuroLeague'de ise 6'lı finale kaldık. Hedefimiz önce kupa, ardından EuroLeague. Son olarak da ligi kazanmak istiyoruz" diye konuştu.



