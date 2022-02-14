Çaykur Rizespor'dan "taraftarlar derneği başkanına saldırı" açıklaması

Çaykur Rizespor, taraftarlar derneği başkanına saldırı hakkında, "Bugün iş yerinin önünde saldırıya uğrayan Mardin Kızıltepe Çaykur Rizespor Taraftarlar Derneği Başkanı Harun Çınar ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır" açıklamasını yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'dan 'taraftarlar derneği başkanına saldırı' açıklaması
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14 Şubat 2022 20:31
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Mardin Kızıltepe Çaykur Rizespor Taraftarlar Derneği Başkanı Harun Çınar'a saldırı yapıldığını bildirdi.

Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Bugün iş yerinin önünde saldırıya uğrayan Mardin Kızıltepe Çaykur Rizespor Taraftarlar Derneği Başkanı Harun Çınar ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. Çınar'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyor, kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çınar'ın Mardin Kızıltepe'deki iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandığı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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