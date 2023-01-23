Çaykur Rizespor, 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Çaykur Rizespor oldu.



Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada penaltıdan Yannick Bolasie, 20. dakikada Emircan Altıntaş ve 89. dakikada Benhur Keser kaydetti.



Denizlispor'un tek golü 45. dakikada Bekir Turaç Böke'de geldi.



Ligde üç hafta sonra kazanan Çaykur Rizespor puanını 34'e yükseltti. Üst üste iki maçını kaybeden Denizlispor 12 puanda kaldı.



Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Denizlispor, Manisa FK'yı konuk edecek.

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