Cleveland Cavaliers, mevcut durumda 13 oyuncuyla standart kontrat imzalamış durumda ve kalan 14. oyuncu için nasıl bir tercih yapacakları hâlâ netlik kazanmış değil.Cleveland.com yazarı Chris Fedor, yeni koç Kenny Atkinson'ın savunma temelli sistemine dikkat çekerek, bu kararın hem sistem uyumu hem de sakatlık durumlarına bağlı olacağını belirtti.Atkinson'ın sıklıkla alan değiştirmeye dayalı savunma anlayışı, çok yönlü kanat oyuncularının önemini artırıyor. Ancak takımın mevcut gard rotasyonundaki eksikler, top yönlendirebilecek bir oyuncuya daha ihtiyaç duyulabileceğini de gösteriyor.Darius Garland, geçirdiği ayak ameliyatının ardından hâlâ iyileşme sürecinde. Diğer yandan Lonzo Ball, son üç sezonda sadece 35 maçta forma giyebildi. Ayrıca, ikinci yılındaki Craig Porter Jr.'a tam anlamıyla güvenilip güvenilmeyeceği belirsizliğini koruyor.Donovan Mitchell, gerektiğinde oyun kurucu rolüne bürünebiliyor ancak sezon başında tüm yükü onun omuzlarına vermek takım için ideal görünmüyor.Bu çerçevede gündeme gelen isimlerden biri Victor Oladipo. Fedor'un aktardığına göre, Cavaliers yönetiminden bir temsilci, Oladipo'nun Las Vegas'taki bireysel antrenmanını yakından takip etti.İki kez All-Star seçilen Oladipo, hâlâ Cavs'in radarında. İlginç bir detay olarak, takım sahibi Dan Gilbert, 2013 Draftı'nda Oladipo'yu ilk sıradan seçmek için "hevesli"ydi. Ancak o dönem yardımcı genel menajer David Griffin, Anthony Bennett'ı ikna ederek takıma kazandırmıştı.