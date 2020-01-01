Caruso için, LeBron James'in en etkileyici özelliği!

Los Angeles Lakers guardı Alex Caruso, takım arkadaşı LeBron James ile ilgili en etkilendiği özelliğinin, uzun ömürlülüğü olduğunu söyledi.



James 35 yaşında olmasına rağmen, hala NBA'in en iyi oyuncularından biri. Ligde on yedinci sezonunda yer alan LeBron, kariyerindeki onuncu NBA Finalleri'nde oynuyor.



Caruso, kendisi için, takım arkadaşı LeBron ile ilgili en etkileyici şeyi açıkladı:



"Muhtemelen, uzun ömürlülüğü. Bunu uzun yıllardır yapıyor. Ve bunu yıllardır aynı seviyede yapıyor. Birkaç maçlığına ya da belli bir süreçte iyi olmak gerçekten çok kolaydır. Her sahaya çıktığınızda iyi olmak son derece zordur.



LeBron James'in basketbol oynadığı hiçbir dönemde, 'Vay canına, iyi oynamamış' dediğimi hiç hatırlamıyorum. Adam çıkıp bunu defalarca yapabiliyor."



