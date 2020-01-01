Carmelo: "Portland, emekli olmak istediğim yer"

Carmelo Anthony, Portland Trail Blazers'ın NBA kariyerinin sona ermesini istediği şehir olduğunu söyledi.



"Burası emekli olmak istediğim yer" diyen Anthony, şu ifadeleri kullandı:



"Mutluyum. Bu grubu çok seviyorum. Takıma geldiğimde, hoş geldin partisi gibiydi. Herkes, 'Geldiğin için teşekkürler' diyordu."



"Antrenörler bana olağanüstü davranıyor. Neredeyse her gün, genç oyuncularla takıma nasıl yardımcı olabileceğimi, yapmam gereken şeyleri konuşuyoruz. İlk günden itibaren herkesle beraberim ve her şeyin içindeyim."



"DAHA ÖNCE DE OLABİLİRDİ, OLMADI..."



Sezondan sonra Blazers ile yeniden anlaşmak isteyip istemediği sorulduğunda, Anthony'nin yanıtı hızlı oldu:



"Kalmak isterim. Burası kariyerimi sona erdirebileceğim bir yer gibi hissediyorum. Daha önce de olabilirdi, ama olmadı. Şimdi, hayatımda ve kariyerimde olduğum yere bakınca - burası emekli olmak istediğim yer."



35 yaşındaki Melo, Kasım ayında Blazers ile bir yıllıı 2.15 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.



