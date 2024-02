NBA'in emekli süperstarı Carmelo Anthony, geçmişte forma giydiği Denver Nuggets'tan New York Knicks için "hiçbir zaman takas talebinde bulunmadığını" söyledi.



Hall of Fame oyuncu Dwyane Wade ile konuşan Anthony, sonunda kendisini 2011 yılında New York'a götüren takasla ilgili konuştu ve o sene Knicks'e hiçbir zaman takas talebinde bulunmadığını öne sürdü:



"Yine de özellikle New York'u istememiştim. İnsanlar özellikle gidip bunu talep ettiğimi sanıyor. Asla öyle olmadı."



2011'in son takas tarihinde Knicks, Nuggets ile organizasyon tarihinin en büyük takaslarından birini gerçekleştirmiş ve Carmelo Anthony, Chauncey Billups, Shelden Williams, Anthony Carter ve Renaldo Balkman'ın karşılığında Wilson Chandler, Raymond Felton, Danilo Gallinari, Timofey Mozgov'u, bir ilk tur draft hakkını ve iki ikinci tur draft hakkını göndermişti.