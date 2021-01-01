Carmelo, adını "Tyrone" olarak değiştirmek istemiş!

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, çocukken adını "Tyrone" olarak değiştirmek istediğini itiraf etti.



Carmelo, "Armchair Expert with Dax Shepard" isimli podcast'te, çocukluk yıllarında diğer çocukların adını karıştırmasıyla problem yaşadığını ve bu durumun adını Tyrone olarak değiştirmek istediği bir noktaya geldiğini söyledi:



"Üçüncü sınıftaydım. New York'tan geliyordum. 1992 yazıydı ve Baltimore'da kimse beni tanımıyordu.



Okul Eylül'de başlıyordu yani bazı insanlarla tanışmak ve takılmak için iki aylık bir zamanım vardı. Bu noktada 8 veya 9 yaşında olduğumu hatırlatayım. Üçüncü sınıfa geçtiğimde, okulun ilk gününde beyaz bir karta adınızı yazmanız gerekiyordu.



Bütün yaz, insanlar adımı yanlış söyleyip duruyordu. 'Caramelo' ya da 'Camelo' falan diyorlardı. Bunda kötü bir şey yoktu. Sadece insanların ismimi yanlış söylemeleri hoşuma gitmiyordu.



Bu yüzden 'Tyrone' adını yazdım ve 'Soyad olarak ne seçeceğim?' diye etrafa bakınırken, bir ders kitabında 'Johnson' gördüm ve 'Tyrone Johnson' diye tamamladım."



