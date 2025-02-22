Carlos Cuesta sınıfta kaldı!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar 4-1 biten ilk maçında rövanşında rakibiyle 2-2 berabere kalarak Avrupa kupalarına veda etti. Galatasaray'da ara transfer döneminde kadroya katılan Carlos Cuesta, AZ Alkmaar karşısında etkisiz performans ortaya koydu. Beklenen performansın altında kalan Kolombilyalı stoperin istatistikleri dikkat çekti.
İLK YARIDA 9 TOP KAYBI
Carlos Cuesta ilk yarıda 9 top kaybı yaptı. Bir kez uzun top oynayan yıldız isim isabet sağlayamadı. İkili mücadeleleri kazanan Kolombiyalı yıldız yüzde 74 pas isabetiyle oynadı.
İŞTE CUESTA'NIN İSTATİSTİKLERİ
Toplam Müdahele: 1
İkili mücadele: 2/2
Top Kaybı: 9
İsabetli pas: 23/31 (74%)
Kilit Pas: 1
Uzun top: 1 (0)
İLK YARIDA 9 TOP KAYBI
Carlos Cuesta ilk yarıda 9 top kaybı yaptı. Bir kez uzun top oynayan yıldız isim isabet sağlayamadı. İkili mücadeleleri kazanan Kolombiyalı yıldız yüzde 74 pas isabetiyle oynadı.
İŞTE CUESTA'NIN İSTATİSTİKLERİ
Toplam Müdahele: 1
İkili mücadele: 2/2
Top Kaybı: 9
İsabetli pas: 23/31 (74%)
Kilit Pas: 1
Uzun top: 1 (0)
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