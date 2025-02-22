Carlos Cuesta sınıfta kaldı!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray evinde AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. Gösterdiği performansla tepki çeken Sarı-kırmızılıların yeni transferi Carlos Cuesta'nın istatistikleri şoke etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Carlos Cuesta sınıfta kaldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2025 10:42
Son güncelleme 22 Şubat 2025 10:56
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar 4-1 biten ilk maçında rövanşında rakibiyle 2-2 berabere kalarak Avrupa kupalarına veda etti. Galatasaray'da ara transfer döneminde kadroya katılan Carlos Cuesta, AZ Alkmaar karşısında etkisiz performans ortaya koydu. Beklenen performansın altında kalan Kolombilyalı stoperin istatistikleri dikkat çekti.

İLK YARIDA 9 TOP KAYBI

Carlos Cuesta ilk yarıda 9 top kaybı yaptı. Bir kez uzun top oynayan yıldız isim isabet sağlayamadı. İkili mücadeleleri kazanan Kolombiyalı yıldız yüzde 74 pas isabetiyle oynadı.

İŞTE CUESTA'NIN İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Müdahele: 1
İkili mücadele: 2/2
Top Kaybı: 9
İsabetli pas: 23/31 (74%)
Kilit Pas: 1
Uzun top: 1 (0)


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery