Cardoso'dan Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması!

Kayserispor'un Portekizli sol kanadı Miguel Cardoso, Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında açıklama yaptı.

calendar 22 Ağustos 2025 19:18
Fotoğraf: AA
Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

Cardoso, Başakşehir maçında alınan beraberliği kötü bir sonuç olarak görmediğini belirterek, "Bence iyi bir sonuçtu. Rakibimiz Avrupa maçlarıyla ritim kazanmış ve fizik olarak bizden ilerideydi. Yeni oyuncularımızın adaptasyonu da zaman alacak. Bu nedenle 1 puan bizim için gayet iyi." dedi.

GISDOL HAKKINDA


Yeni teknik direktör Gisdol hakkında da konuşan Cardoso, "Ne istediğini bilen bir antrenörle çalışıyoruz. Bu sezon daha fazla seçeneğimiz var. Daha huzurlu ve rahat bir sezon geçireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

BARIŞ ALPER VE G.SARAY

Pazar günü oynanacak Galatasaray maçı hakkında görüşlerini dile getiren Cardoso, "Şampiyon bir takıma karşı oynayacağız. Bireysel kaliteleri yüksek ama biz de taraftarımızın önünde en iyi sonucu almak istiyoruz." dedi. Ayrıca Barış Alper Yılmaz için "Çok başarılı bir oyuncu, sezona da iyi başladı. Galatasaray kadrosunda birçok üst düzey oyuncu var." şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE - BENFICA RÖVANŞI

Fenerbahçe-Benfica maçı için ise "Eşit bir karşılaşma olacaktır, küçük detaylar sonucu belirleyecek." yorumunda bulunan Cardoso, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye olası transferi için, "Bu transfer gerçekleşirse iki taraf için de harika olur." dedi.

FENERBAHÇE TRANSFER YORUMU

Vatandaşı Nelson Semedo'yu da değerlendiren Cardoso, "Portekiz'in en değerli isimlerinden biri. Fenerbahçe'ye çok katkı sağlar." ifadelerini kullandı. Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de oynamak isteyip istemediği sorusuna ise, "Tek odak noktam Kayserispor. Bu sezon burada başarılı olmak istiyorum." cevabını verdi.

