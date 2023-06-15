Capone: '2 seneye en iyisi olur'

Galatasaray'ın UEFA Kupası, Süper Kupa, 2 lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası zaferlerinde forma giyen Brezilyalı Carlos Alberto de Oliveira Capone, Akşam'a önemli açıklamalarda bulundu.
1999-2002 yılları arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyen Brezilyalı Capone, hocalık kariyeri ile ilgili "Kariyerime hoca olarak devam ediyorum. Türkiye'de çalışmayı çok isterim. 25 yıllık futbolculuk kariyerimde çok önemli teknik adamlarla çalıştım. Bir teknik adamın kadrosunda yer alarak ya da altyapılarda bir şeyler yapabilirim. Temeli sağlam atmak, en alttan başlamak daha doğru olacaktır" ifadelerini kullandı.
"PARLAK BİR GELECEK BEKLİYOR"
Süper Lig'de maçları fırsat buldukça takip ettiğini dile getiren Capone, özellikle Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e ayrı bir parantez açtı. 51 yaşındaki futbol adamı, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için "Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı son lig maçında Arda'yı canlı izleme fırsatı buldum. Arda Güler çok kaliteli ve yetenekli futbolcu. Bu gelişimine devam ederse 2 seneye Türkiye'nin en iyisi olur. Kendisinin parlak bir geleceğe sahip olduğunu görüyorum. Arda, göstereceği performans ile Milli Takım için de önemli bir oyuncu olacaktır" diye konuştu.
"LUCESCU YUKARI TAŞIR"
Galatasaray'da oynadığı dönemde birlikte çalıştığı Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun Fenerbahçe ile anılması ile ilgili ise Brezilyalı futbol adamı Capone, "Lucescu çok tecrübeli bir teknik adam. Hem Galatasaray'da hem de Beşiktaş'ta önemli başarılara imza attı. Türkiye'deki performansı hep üst düzey oldu. Türkiye'de oynanan oyun sistemini çok iyi bilen birisi. Şu an Dinamo Kiev'i çalıştırıyor. Eğer kontrat sorunu çözülürse ve Fenerbahçe'ye gelirse başarılı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"JESUS BAŞARILI OLABİLİR"
Adı Brezilya Milli Takımı için geçen Fenerbahçe eski teknik direktörü Jesus ile ilgili ise Capone, "Jesus'un ismi Brezilya Milli Takımı için konuşulanlar arasında yer alıyor. Böyle bir olasılığın olma ihtimali de var. Bana göre başarılı bir teknik adam. Zaten gittiği yerlerde başarılı olduğunu net olarak görüyoruz. Brezilya'da Flamengo'da başarılı işler yaptı. Ama Brezilya'nın başına geçecek bir hocanın yapacağı çok iş var. Çok kolay bir iş değil. Jesus'un bunu başarabileceğini düşünüyorum" dedi.
"İMKANSIZ BİR TRANSFER"
Capone, Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Talisca ile ilgili şunları söyledi: "Talisca'nın, Galatasaray'a gelmesini imkansız görüyorum. Yıllık 15 milyon euro kazanıyor. Takımı, neden kiralık versin."
"PETROL KUYUSU BULMALILAR"
Capone, "Suudi Arabistan takımlarının yaptığı flaş transferleri doğru buluyorum. Bir ülke, futbolunu dünyaya duyurmak istiyorsa bu şekilde transferler yapabilir. Suudi Arabistan'ın yaptığı yatırımın liglerini geliştireceğini düşünüyorum. Bu kadar çok para harcıyorlarsa daha çok petrol kuyusu bulmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"BENİ BOŞ BIRAKIYORLARDI"
Galatasaray döneminde attığı gollerle konuşan Capone, "Galatasaray'da oynadığım dönemlerde arka direğe giderek attığım goller için çok çalıştım. Benim boyum uzun olmadığı için rakipler beni boş bırakıyordu. Takımdaki uzun boylu diğer oyuncuları kontrol ediyorlardı. Biz takım olarak onu biliyorduk ve bundan en iyi şekilde faydalandık."
"DOĞRU MODEL GALATASARAY"
Hoca konusunda istikrar olmadığını söyleyen Capone, ""UEFA Kupası için herkesin gurur duyması gerekiyor. Galatasaray'ın neden başarılı olduğunu çözersek niye bu kupanın bir daha gelmediğini çözeriz. Bizim o dönemde hocamız aynıydı ve kadroda aynı oyuncularla devam edildi. Fazla oyuncu değişmedi. Birkaç yıl üzerine koya koya geldik. Şu anda Türkiye'deki takımlarda çok fazla oyuncu değişiyor. Hoca konusunda bir istikrar yok. Onun içinde başarı gelmiyor." dedi.
"MİLLİ TAKIMA GEÇER"
Capone, eski takım arkadaşı Okan Buruk ile ilgili "Bu başarıları sonuna kadar hak ediyor. Okan'ı 2-3 sene sonra milli takım hocası olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.
Capone, eski takım arkadaşı Okan Buruk'un Galatasaray ile elde ettiği başarı için şunları söyledi: "Okan öncelikle mütevazı ve iyi bir insan. Futbolculuk olarak çok büyük kariyeri vardı. Futbolculuk döneminde önemli teknik adamlarla çalışma fırsatı buldu. Biriktirdiği bilgileri teknik direktörlük döneminde sahaya çok iyi yansıttığını görüyoruz. Bu başarıları sonuna kadar hak ediyor. Futbolculuk döneminde de çok kazanmaya alışık bir kişilikti. Okan'ı 2-3 sene sonra mili takım hocası olarak görüyorum."
"YAPTIKLARI ORTADA"
Fatih Terim için ayrı bir parantez açan Brezilyalı efsane "Fatih Hoca, başarılı bir isim. Türk futbolu için yaptıkları ortada. Bizimle çalışırken iş disiplini dışında bir aile ortamıda oluşturması da başarısında çok önemli bir etken oldu. Fatih Hoca ile çalışıp onun hakkında kötü bir laf söylemek mümkün değil" diye konuştu.
"VİZYONUN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR"
Capone, "Ligdeki büyük takımlar Brezilya'nın büyük takımlarındaki oyuncularına talip oluyor. O nedenle rakamlar yüksek oluyor. Bu nedenle transfer gerçekleşemiyor. Ben tersini düşünüyorum. Ben Juventude gibi küçük bir takımdan Galatasaray'a transfer oldum. Bu şekilde uygun şartlarda oyuncular bulunabiliyor. Vizyonun bu şekilde değiştirilmesi gerekiyor."
"BİZ BU TAKIMI YENERİZ"
Capone, "2000 dönemindeki takımla bu takım maç yapsa biz kazanırdık. Çünkü biz uzun süre birlikte oynayan bir takımdık. Bugünkü takım ise yeni bir ekip" diye konuştu.
Galatasaray efsanesi Capone, '2000'deki takım ile bu dönemdeki Galatasaray maç yapsa kim kazanır?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "İki farklı takımdan bahsediyoruz. İki takımın arasında büyük bir zaman farkı var. Keşke iki takımın karmasını yapabilseydik. O zaman çok mükemmel bir takım ortaya çıkardı. İki takım maç yapsa bizim takım kazanır. Çünkü biz uzun süre birlikte oynayan bir takımdık. Bugünkü takım ise yeni bir ekip." Brezilyalı efsane, Galatasaray dönemi ile ilgili ise "Ben buraya geldiğimde beni kimse tanımıyordu. Brezilya milli takımında oynamıyordum. O günkü takım içerisinde milli takımda oynamayan tek oyuncuydum. Onun için bana karşı bir şüphede vardı. Ama oynadıkça kalitemi herkese gösterdim. Bu şüphe ortadan kalktı. Ben Galatasaray için elimden gelen her şeyi yaptım. Taraftar bunun farkına vardı. Bunun için yıllar geçmesine rağmen bana her zaman aynı sevgiyi gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.
1999-2002 yılları arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyen Brezilyalı Capone, hocalık kariyeri ile ilgili "Kariyerime hoca olarak devam ediyorum. Türkiye'de çalışmayı çok isterim. 25 yıllık futbolculuk kariyerimde çok önemli teknik adamlarla çalıştım. Bir teknik adamın kadrosunda yer alarak ya da altyapılarda bir şeyler yapabilirim. Temeli sağlam atmak, en alttan başlamak daha doğru olacaktır" ifadelerini kullandı.
"PARLAK BİR GELECEK BEKLİYOR"
Süper Lig'de maçları fırsat buldukça takip ettiğini dile getiren Capone, özellikle Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e ayrı bir parantez açtı. 51 yaşındaki futbol adamı, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için "Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı son lig maçında Arda'yı canlı izleme fırsatı buldum. Arda Güler çok kaliteli ve yetenekli futbolcu. Bu gelişimine devam ederse 2 seneye Türkiye'nin en iyisi olur. Kendisinin parlak bir geleceğe sahip olduğunu görüyorum. Arda, göstereceği performans ile Milli Takım için de önemli bir oyuncu olacaktır" diye konuştu.
"LUCESCU YUKARI TAŞIR"
Galatasaray'da oynadığı dönemde birlikte çalıştığı Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun Fenerbahçe ile anılması ile ilgili ise Brezilyalı futbol adamı Capone, "Lucescu çok tecrübeli bir teknik adam. Hem Galatasaray'da hem de Beşiktaş'ta önemli başarılara imza attı. Türkiye'deki performansı hep üst düzey oldu. Türkiye'de oynanan oyun sistemini çok iyi bilen birisi. Şu an Dinamo Kiev'i çalıştırıyor. Eğer kontrat sorunu çözülürse ve Fenerbahçe'ye gelirse başarılı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"JESUS BAŞARILI OLABİLİR"
Adı Brezilya Milli Takımı için geçen Fenerbahçe eski teknik direktörü Jesus ile ilgili ise Capone, "Jesus'un ismi Brezilya Milli Takımı için konuşulanlar arasında yer alıyor. Böyle bir olasılığın olma ihtimali de var. Bana göre başarılı bir teknik adam. Zaten gittiği yerlerde başarılı olduğunu net olarak görüyoruz. Brezilya'da Flamengo'da başarılı işler yaptı. Ama Brezilya'nın başına geçecek bir hocanın yapacağı çok iş var. Çok kolay bir iş değil. Jesus'un bunu başarabileceğini düşünüyorum" dedi.
"İMKANSIZ BİR TRANSFER"
Capone, Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Talisca ile ilgili şunları söyledi: "Talisca'nın, Galatasaray'a gelmesini imkansız görüyorum. Yıllık 15 milyon euro kazanıyor. Takımı, neden kiralık versin."
"PETROL KUYUSU BULMALILAR"
Capone, "Suudi Arabistan takımlarının yaptığı flaş transferleri doğru buluyorum. Bir ülke, futbolunu dünyaya duyurmak istiyorsa bu şekilde transferler yapabilir. Suudi Arabistan'ın yaptığı yatırımın liglerini geliştireceğini düşünüyorum. Bu kadar çok para harcıyorlarsa daha çok petrol kuyusu bulmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"BENİ BOŞ BIRAKIYORLARDI"
Galatasaray döneminde attığı gollerle konuşan Capone, "Galatasaray'da oynadığım dönemlerde arka direğe giderek attığım goller için çok çalıştım. Benim boyum uzun olmadığı için rakipler beni boş bırakıyordu. Takımdaki uzun boylu diğer oyuncuları kontrol ediyorlardı. Biz takım olarak onu biliyorduk ve bundan en iyi şekilde faydalandık."
"DOĞRU MODEL GALATASARAY"
Hoca konusunda istikrar olmadığını söyleyen Capone, ""UEFA Kupası için herkesin gurur duyması gerekiyor. Galatasaray'ın neden başarılı olduğunu çözersek niye bu kupanın bir daha gelmediğini çözeriz. Bizim o dönemde hocamız aynıydı ve kadroda aynı oyuncularla devam edildi. Fazla oyuncu değişmedi. Birkaç yıl üzerine koya koya geldik. Şu anda Türkiye'deki takımlarda çok fazla oyuncu değişiyor. Hoca konusunda bir istikrar yok. Onun içinde başarı gelmiyor." dedi.
"MİLLİ TAKIMA GEÇER"
Capone, eski takım arkadaşı Okan Buruk ile ilgili "Bu başarıları sonuna kadar hak ediyor. Okan'ı 2-3 sene sonra milli takım hocası olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.
Capone, eski takım arkadaşı Okan Buruk'un Galatasaray ile elde ettiği başarı için şunları söyledi: "Okan öncelikle mütevazı ve iyi bir insan. Futbolculuk olarak çok büyük kariyeri vardı. Futbolculuk döneminde önemli teknik adamlarla çalışma fırsatı buldu. Biriktirdiği bilgileri teknik direktörlük döneminde sahaya çok iyi yansıttığını görüyoruz. Bu başarıları sonuna kadar hak ediyor. Futbolculuk döneminde de çok kazanmaya alışık bir kişilikti. Okan'ı 2-3 sene sonra mili takım hocası olarak görüyorum."
"YAPTIKLARI ORTADA"
Fatih Terim için ayrı bir parantez açan Brezilyalı efsane "Fatih Hoca, başarılı bir isim. Türk futbolu için yaptıkları ortada. Bizimle çalışırken iş disiplini dışında bir aile ortamıda oluşturması da başarısında çok önemli bir etken oldu. Fatih Hoca ile çalışıp onun hakkında kötü bir laf söylemek mümkün değil" diye konuştu.
"VİZYONUN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR"
Capone, "Ligdeki büyük takımlar Brezilya'nın büyük takımlarındaki oyuncularına talip oluyor. O nedenle rakamlar yüksek oluyor. Bu nedenle transfer gerçekleşemiyor. Ben tersini düşünüyorum. Ben Juventude gibi küçük bir takımdan Galatasaray'a transfer oldum. Bu şekilde uygun şartlarda oyuncular bulunabiliyor. Vizyonun bu şekilde değiştirilmesi gerekiyor."
"BİZ BU TAKIMI YENERİZ"
Capone, "2000 dönemindeki takımla bu takım maç yapsa biz kazanırdık. Çünkü biz uzun süre birlikte oynayan bir takımdık. Bugünkü takım ise yeni bir ekip" diye konuştu.
Galatasaray efsanesi Capone, '2000'deki takım ile bu dönemdeki Galatasaray maç yapsa kim kazanır?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "İki farklı takımdan bahsediyoruz. İki takımın arasında büyük bir zaman farkı var. Keşke iki takımın karmasını yapabilseydik. O zaman çok mükemmel bir takım ortaya çıkardı. İki takım maç yapsa bizim takım kazanır. Çünkü biz uzun süre birlikte oynayan bir takımdık. Bugünkü takım ise yeni bir ekip." Brezilyalı efsane, Galatasaray dönemi ile ilgili ise "Ben buraya geldiğimde beni kimse tanımıyordu. Brezilya milli takımında oynamıyordum. O günkü takım içerisinde milli takımda oynamayan tek oyuncuydum. Onun için bana karşı bir şüphede vardı. Ama oynadıkça kalitemi herkese gösterdim. Bu şüphe ortadan kalktı. Ben Galatasaray için elimden gelen her şeyi yaptım. Taraftar bunun farkına vardı. Bunun için yıllar geçmesine rağmen bana her zaman aynı sevgiyi gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.
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