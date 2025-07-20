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CANLI: Trabzonspor - Zob Ahan Esfahan

Trabzonspor, hazırlık maçında İran ekibi Zob Ahan Esfahan karşı karşıya geliyor.

calendar 20 Temmuz 2025 17:15 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2025 17:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI: Trabzonspor - Zob Ahan Esfahan
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2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum'da hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında İran ekibi Zob Ahan Esfahan ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor ile Zob Ahan Esfahan arasındaki müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

CANLI: 1. DEVRE

TRABZONSPOR: 1 / 09' Danylo Sikan
ZOB AHAN ESFAHAN: 0 

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ

Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Okay, Folcarelli, Visca, Danylo Sikan, Augusto




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