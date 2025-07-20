2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum'da hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında İran ekibi Zob Ahan Esfahan ile karşı karşıya geliyor.
Trabzonspor ile Zob Ahan Esfahan arasındaki müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
CANLI: 1. DEVRE
TRABZONSPOR: 1 / 09' Danylo Sikan
ZOB AHAN ESFAHAN: 0
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ
Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Okay, Folcarelli, Visca, Danylo Sikan, Augusto
Trabzonspor ile Zob Ahan Esfahan arasındaki müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
CANLI: 1. DEVRE
TRABZONSPOR: 1 / 09' Danylo Sikan
ZOB AHAN ESFAHAN: 0
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ
Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Okay, Folcarelli, Visca, Danylo Sikan, Augusto