CANLI | Samsunspor - Shkendija

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı konuk ediyor.
Kırmızı beyazlı temsilcimiz, ilk maçı Makedonya'da 1-0 kazandı.
CANLI | 1. DEVRE
SAMSUNSPOR: 0
SHKENDIJA: 0
İlk 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Holse, Makoumbou, Ntcham, Assoumou, Ndiaye, Mouandilmadji
Shkendija: Gaye, Trumçi, Fetai, Mellqi, Webster, Islami, Zejnullai, Tamba, Spahiu, Latifi, Moubeti
